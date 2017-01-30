Облбюджет-2017 пополнится на 5,4 млрд рублей из федеральной казны

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы 30 января были рассмотрены поправки в закон об областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Документ рекомендован к принятию в двух чтениях.

По информации заместителя председателя правительства - министра управления финансами Самарской области Сергея Кандеева, доходную часть бюджета на 2017 год предлагается увеличить на 6,6 млрд рублей.

Она вырастет за счет поступления дополнительных целевых безвозмездных поступлений из госбюджета в размере 5,4 млрд руб., а также за счет налоговых и неналоговых поступлений.

Так, большую часть федеральных денег планируется направить на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (1,7 млрд руб.) и на подготовку чемпионата мира по футболу в 2018 году (698,3 млн рублей).

Значительные средства собираются выделить на "социалку". В частности, они пойдут на обеспечение инвалидов средствами реабилитации, отдельных категорий граждан лекарствами, на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения их трехлетия. Деньги пойдут также на предоставление социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья и квартир по договорам найма для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, 171,4 млн руб. заложены на модернизацию коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья, 169,4 млн руб. - на поддержку сельхозтоваропроизводителей и 116,5 млн рублей - на водные объекты в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах.

Расходную часть областной казны также планируется увеличить - на 10,4 млрд рублей. Как рассказал Сергей Кандеев, расходы будут финансироваться за счет федеральных средств, остатков средств бюджета, сформированных на 1 января 2017 г., и средств, которые остались в связи с досрочным погашением в 2016 году кредитов.

Так, например, на 4,6 млрд руб. вырастут затраты на предоставление бюджетных инвестиций. В частности, они предусмотрены на проектирование и строительство четырех общеобразовательных школ, шести детских садов, двух поликлиник и девяти объектов спорта. На 846,9 млн руб. увеличат финансирование сферы образования. Часть из них направят на создание детских технопарков.

С учетом всех изменений параметры облбюджета-2017 составят: доходы - 143,5 млрд руб., расходы - 146,7 млрд руб. и дефицит - 3,29 млрд рублей.

"Сегодня рассмотрены масштабные изменения в областной бюджет. С учетом безвозмездных поступлений и неиспользованных остатков прошлого финансового года доходы бюджета увеличиваются более чем на 6 млрд рублей, - рассказал председатель комитета Габибулла Хасаев. - Вместе с тем увеличена общая сумма расходов. В основном средства направят на социальные цели, а также на строительство объектов к ЧМ-2018. Удельный вес также занимают расходы, направленные на образование и здравоохранение".