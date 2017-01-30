Жителя Шенталинского района осудили за убийство сына и нападение на жену

В Шенталинском районе 77-летнего Габдулхана Шакирова признали виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, утром 1 октября 2016 г. пьяный мужчина из-за произошедшей накануне ссоры нанес спящему сыну не менее четырех ударов кухонным ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После этого он дважды ударил кухонным ножом супругу в спину и живот. Женщина получила тяжкие травмы.

Суд приговорил Шакирова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.