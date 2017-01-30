Женщину из Безенчукского района обвиняют в убийстве сожителя

Прокурор Безенчукского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 28-летней Любови Сидоровой по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 30 октября 2016 г. нетрезвая Сидорова была со своим сожителем в доме в с. Звенигоровка. Между ними возникла ссора, и женщина кухонным ножом ударила мужчину в шею.
От полученного ранения потерпевший скончался.
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Контроль везде необходим.