В жестоком избиении девушки из Безенчукского района обвиняют ее мужа

Прокурор Безенчукского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего Дениса Мосина, которого подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, пьяный житель с. Васильевка вечером 24 октября 2016 г. поссорился с супругой и не менее пяти раз ударил ее креслом, а затем избил ее ногами по голове и животу.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.
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Контроль везде необходим.