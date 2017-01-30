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Преступления Происшествия

В жестоком избиении девушки из Безенчукского района обвиняют ее мужа

БЕЗЕНЧУК. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Безенчукского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего Дениса Мосина, которого подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, пьяный житель с. Васильевка вечером 24 октября 2016 г. поссорился с супругой и не менее пяти раз ударил ее креслом, а затем избил ее ногами по голове и животу.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

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Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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