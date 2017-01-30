В жестоком избиении девушки из Безенчукского района обвиняют ее мужа

Прокурор Безенчукского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего Дениса Мосина, которого подозревали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, пьяный житель с. Васильевка вечером 24 октября 2016 г. поссорился с супругой и не менее пяти раз ударил ее креслом, а затем избил ее ногами по голове и животу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.