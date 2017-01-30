В Самаре состоялся чемпионат области по художественной гимнастике

26 и 27 января в УСЦ "Грация" состоялся чемпионат Самарской области по художественной гимнастике.

По итогам соревнований бронзовым призером по программе мастеров спорта стала Татьяна Лоткова (Тольятти, тренер Оксана Золойло), на втором месте - Юлия Фадеева (Самара, тренер Наталья Ротенко) и золото выиграла Софи-Луиза Думлер (Самара, тренер - Ксения Рябова).

Не всем сильнейшим гимнасткам региона по состоянию здоровья удалось принять участие в данном старте. После учебно-тренировочных сборов будет определен окончательный состав сборной команды Самарской области по художественной гимнастике, которая в феврале выступит в Пензе на чемпионате Приволжского федерального округа, сообщает министерство спорта Самарской области.