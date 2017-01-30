В Самаре состоялся чемпионат области по художественной гимнастике

26 и 27 января в УСЦ "Грация" состоялся чемпионат Самарской области по художественной гимнастике.
По итогам соревнований бронзовым призером по программе мастеров спорта стала Татьяна Лоткова (Тольятти, тренер Оксана Золойло), на втором месте - Юлия Фадеева (Самара, тренер Наталья Ротенко) и золото выиграла Софи-Луиза Думлер (Самара, тренер - Ксения Рябова).
Не всем сильнейшим гимнасткам региона по состоянию здоровья удалось принять участие в данном старте. После учебно-тренировочных сборов будет определен окончательный состав сборной команды Самарской области по художественной гимнастике, которая в феврале выступит в Пензе на чемпионате Приволжского федерального округа, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!