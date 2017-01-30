В Тольятти перевернулся легковой автомобиль с беременной девушкой в салоне

В понедельник, 30 января, примерно в 17:15 на ул Александра Матросова между Комсомольским и Центральным районами Тольятти перевернулся на крышу легковой автомобиль, в салоне которого находилась беременная женщина.

Прибывшие по вызову на место ДТП врачи "скорой помощи" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение для обследования. Находился ли еще кто-то в салоне машины, сейчас неизвестно, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Как пишут в соцсетях очевидцы, из-за аварии движение на трассе было затруднено в обе стороны.