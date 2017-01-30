В Тольятти перевернулся легковой автомобиль с беременной девушкой в салоне

В понедельник, 30 января, примерно в 17:15 на ул Александра Матросова между Комсомольским и Центральным районами Тольятти перевернулся на крышу легковой автомобиль, в салоне которого находилась беременная женщина.
Прибывшие по вызову на место ДТП врачи "скорой помощи" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение для обследования. Находился ли еще кто-то в салоне машины, сейчас неизвестно, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Как пишут в соцсетях очевидцы, из-за аварии движение на трассе было затруднено в обе стороны.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...