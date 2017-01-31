Спектакли "Золотой Маски" покажут в прямой трансляции

В этом году национальный театральный фестиваль "Золотая Маска" и арт-объединение CoolСonnections снова покажут программу "Золотая Маска в кино". Самарцы увидят четыре спектакля фестиваля в прямой трансляции в "КиноВертикали".

Новое и проверенное

Трансляции спектаклей-номинантов национальной театральной премии в кинотеатрах России начались в 2015 году. На этот раз в репертуаре произойдут изменения: если раньше в афишу попадали только номинированные в год показа спектакли, то в 2017 г. зрители увидят и лауреатов прошлых лет.

Из нового покажут балет Екатеринбургского театра оперы и балета "Ромео и Джульетта" в постановке Вячеслава Самодурова и "Грозу" худрука БДТ им. Товстоногова Андрея Могучего. В ретроспективной части программы — спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба" (МДТ — Театр Европы) и постановка Петра Фоменко "Война и мир. Начало романа".

Программа охватит 60 городов России. Зрители европейской части и уральского региона (в их числе и Самара) благодаря спутниковой связи и близким часовым поясам увидят спектакли в прямой трансляции, более удаленным от Москвы регионам покажут запись. Программа подготовлена при поддержке Министерства культуры РФ, генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова.

"Ромео и Джульетта"

Откроет программу "Золотой Маски в кино" 17 февраля балет Прокофьева "Ромео и Джульетта", поставленный Вячеславом Самодуровым в Екатеринбургском театре оперы и балета. У спектакля восемь номинаций на премию. Трансляция будет вестись из Москвы, с конкурсного показа в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко.

"Уйдя в своей самобытной версии и от формата драматического балета, и от современного радикализма, Вячеслав Самодуров с изобретательностью демонстрирует, что преданность петербургской классической школе не мешает актуализации танцевального языка. Юные влюбленные архетипичны, но в то же время абсолютно реальны, понятны нынешним своим ровесникам. В их дуэтах органично сочетаются открытая подростковая чувственность и неханжеское целомудрие. Художник Ирэна Белоусова нафантазировала костюмы понемногу из всех времен, а сценограф Энтони Макилуэйн создал образ лондонского театра "Глобус", где "печальная повесть" Шекспира была сыграна впервые", — пишет эксперт фестиваля Наталия Звенигородская.

"Ромео и Джульетта" выдвинут на соискание "Золотой Маски"-2017 как лучший спектакль в балете, а также в частных номинациях: лучшая работа дирижера, лучшая работа хореографа, лучшая женская роль (Екатерина Сапогова), лучшая мужская роль (Александр Меркушев, Игорь Булыцын), лучшая работа художника в музыкальном театре, лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре.

"Жизнь и судьба"

22 марта в кинотеатрах покажут спектакль Льва Додина "Жизнь и судьба", ставший лауреатом "Золотой Маски" в 2008 году.

Додинская постановка впечатляет уже масштабом замысла: инсценировать роман Гроссмана, с его скачками из Сталинграда в Москву, Бухенвальд и обратно, с сотнями персонажей и эпическим размахом проблем — не шутка. Впрочем, кто, как не Додин, умеет ставить эпические полотна и говорить о судьбе человека в руках истории. Премьере предшествовали четыре года работы и поездок в Магадан и Освенцим.

Волейбольная сетка делит сцену надвое очень условно. Квартира Штрумов и лагерь перетекают одна в другой, заключенные садятся на супружескую кровать в самый неподходящий момент, пижама Штрума предательски полосата, а любовная сцена прерывается танковым сражением. В лагерных эпизодах не сразу поймешь, ГУЛАГ это или Бухенвальд — впрочем, есть ли разница, если даже академики получают обед по талонам, как зеки свою болтушку, и только лагерники могут озвучить то, что так важно для Додина: фашистская ли идеология или какая другая, вот этих роб и трупов не оправдает ничто.

В спектакле много отличных актерских работ. Обязательно посмотрите, например, как по-разному выглядит Елизавета Боярская (Женя Крымова) на сцене и в кино. Но самый серьезный перелом и феноменальная актерская работа у ее сценического шурина — физика Виктора Штрума в исполнении Сергея Курышева. Линия Штрума и письмо его матери, погибшей в газовой камере (ненадрывная и сильная работа Татьяны Шестаковой) — то, что оставлено в спектакле почти целиком. И неизвестно еще, что страшнее — сцена массовой казни в финале или эпизод, когда сломанный Штрум подписывает коллективное письмо, или до боли пробирающая "Серенада" Шуберта, которую поют и по-русски, и по-немецки явные и неявные узники тоталитаризма.

"Гроза"

1 и 2 апреля в рамках конкурсной программы "Золотой Маски"-2017 Большой драматический театр сыграет в Москве "Грозу" Островского в постановке Андрея Могучего, 2 апреля трансляцию из зала Малого театра увидят кинозрители.

"Мир города Калинова у Андрея Могучего похож на мрачно-потешное ярмарочное представление. В нем царит балаганная и скоморошья стихия, — рассказывает эксперт "Маски" Вера Сенькина. — Персонажи появляются из темноты, словно ожившие герои с палехских шкатулок, их выкатывают на платформах, будто неподвижные лубочные фигурки. Речь их напоминает то ли сказ, то ли частушку, то ли похоронную заплачку. Могучий, разбирая на составные части русский миф, вглядывается в неизменный испокон веков уклад народной жизни: где человек вольный, незаурядный живет в среде чужой и подневольной. Он ставит "Грозу" как житие: о странствиях души в поисках любви. Не найдя любовь на земле, она отправляется в иной, нематериальный мир. Туда, выпорхнув со сцены, радуясь устремится Катерина".

"Гроза" претендует на "Золотую Маску" в шести номинациях: лучший спектакль в драме, большая форма; лучшая работа режиссера (Андрей Могучий); лучшая работа художника (Вера Мартынова); лучшая работа художника по костюмам (Светлана Грибанова); лучшая женская роль второго плана (Мария Лаврова); лучшая мужская роль второго плана (Анатолий Петров).

"Война и мир. Начало романа"

Спектакль Петра Фоменко "Война и мир. Начало романа" получил три "Золотые Маски" еще в 2002 году, но остается одним из самых популярных у зрителя его "Мастерской". Героев Льва Толстого играют Полина Агуреева, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Рустэм Юскаев, Карэн Бадалов, Илья Любимов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Мадлен Джабраилова, Олег Любимов — у всех по несколько ролей из населенного романа.

В спектакль вместилась только часть четырехтомника — неполная первая книга, в которой война еще только маячит на занавесе, жива маленькая княжна Болконская, а Наташа Ростова — совсем ребенок.

"Еще в 1994 году мы все вместе прочли эпопею Толстого вслух, целиком, "по ролям", — рассказывают в "Мастерской Фоменко". — Были выписаны все упомянутые на страницах сотни персонажей, составлена подробная хронология… Эти списки, расклеенные на стенах Овальной гостиной Дома актера, где проходила работа, пугали случайных посетителей. И хотя уже тогда возникла идея ограничиться в постановке самым началом романа — до отъезда князя Андрея из Лысых гор — и фрагментом эпилога, героический канадец Эверетт Кристофер Диксон, стажировавшийся тогда в театре, составил инсценировку всего романа, целиком. Потом мы вновь и вновь возвращались к толстовскому тексту, начинали репетиции, прекращали их… Пока в конце 2000 года не стало понятно: отступать больше некуда".

Трансляция спектакля пройдет 14 апреля.

Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля "Золотая Маска":

- Проект "Золотая Маска в кино" расширяет театральное пространство страны, объединяет столицы и регионы, делает всех нас причастными к уникальному мгновению театра.

Современный театр — это огромный, удивительный мир, и мы вовлекаем в него зрителей из десятков российских городов. Вместе мы переживаем неповторимые эмоции, смеемся и плачем, аплодируем создателям спектаклей и прекрасным артистам. Мы рады, что в этом году получили возможность включить в афишу проекта спектакли, ставшие событиями фестивалей прошлых лет и до сих пор сохранившие обаяние и блеск. Наряду с новейшими постановками, выдвинутыми на Премию "Золотая Маска" 2017 года, они составляют программу кинопоказов, на которую мы с гордостью приглашаем всех поклонников театра.