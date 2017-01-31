В Самаре откроется выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина

Первой выставкой программы "Волга. Ноль" в 2017 г. станет проект Михаила Лезина "Элементарные частицы".

Третья часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги "Волга. Ноль" откроется в четверг 2 февраля проектом Михаила Лезина "Элементарные частицы". Вернисаж пройдет в 19.00 в Музее им. Алабина, в фойе кинозала на первом этаже, вход свободный.

Новая выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина включает серию специально созданных для нее в 2017 г. живописных работ на ткани, а также образцы графики на бумаге 2010–2016 годов.

"Метод Лезина — свободная импровизация в работе с материалами, в диалоге с которыми автор обнаруживает незаурядное пространственное мышление и широкий горизонт влияний, от Юрия Злотникова до Ханса Хофманна, — рассказывает куратор Константин Зацепин. — Основной предмет внимания художника — процесс создания беспредметного образа, в котором геометрия взаимодействует с бесформенным. Работы Лезина демонстрируют чистую конкретику материального объекта, формы как таковой вне содержательных импликаций, которые применительно к абстракции всегда заведомо условны".



"В своих работах я стараюсь максимально удалиться от тайны, иллюзии. Мое искусство максимально реалистично в том смысле, что оно предельно конкретно: я показываю краску как в некотором смысле редимейд. Демонстрирую произвольно окрашенную поверхность. Но я не просто разливаю краску, а создаю композицию, определенным образом коллажирую пространство", — описывает свое творчество сам Михаил Лезин.

Выставка в Музее им. Алабина работает до 12 февраля.