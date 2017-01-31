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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первой выставкой программы "Волга. Ноль" в 2017 г. станет проект Михаила Лезина "Элементарные частицы".

Третья часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги "Волга. Ноль"  откроется в четверг 2 февраля проектом Михаила Лезина "Элементарные частицы". Вернисаж пройдет в 19.00 в Музее им. Алабина, в фойе кинозала на первом этаже, вход свободный.

Новая выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина включает серию специально созданных для нее в 2017 г. живописных работ на ткани, а также образцы графики на бумаге 2010–2016 годов.

"Метод Лезина — свободная импровизация в работе с материалами, в диалоге с которыми автор обнаруживает незаурядное пространственное мышление и широкий горизонт влияний, от Юрия Злотникова до Ханса Хофманна, — рассказывает куратор Константин Зацепин. — Основной предмет внимания художника — процесс создания беспредметного образа, в котором геометрия взаимодействует с бесформенным. Работы Лезина демонстрируют чистую конкретику материального объекта, формы как таковой вне содержательных импликаций, которые применительно к абстракции всегда заведомо условны".


"В своих работах я стараюсь максимально удалиться от тайны, иллюзии. Мое искусство максимально реалистично в том смысле, что оно предельно конкретно: я показываю краску как в некотором смысле редимейд. Демонстрирую произвольно окрашенную поверхность. Но я не просто разливаю краску, а создаю композицию, определенным образом коллажирую пространство", — описывает свое творчество сам Михаил Лезин.

Выставка в Музее им. Алабина работает до 12 февраля.

Михаил Лезин родился в 1974 г. в Тольятти. С конца 80-х начинает работать как художник и музыкант. В 1990-м создает саунд-арт-проект "ДЯ", а затем одноименный арт-альманах. Издает самодельные книги. С 1996 г. — саунд-гитарист в группе "Учитель Ботаники". 2000 г. — организация творческого объединения "Внедры", 2001 г. — создание Merz-Оркестра им. Алексея Крученых "Похоть". С 2004 по 2007 гг. занимается репортажной фотографией. В 2007 г. — организатор и куратор Cover Gallery" (галерея "Ковер"). С 2008 г. — нойз-проект "Yoko Absorbing" (совместно с Евгением Харитоновым), с 2011 г. — группа "Клад Яда" (совместно с Юрием Клавдиевым), с 2013 г. — проект "Назрело" (совместно с поэтом Айвенго).

Участник VIII Ширяевской биеннале современного искусства и свыше 70-ти групповых выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Нью-Йорке, Самаре, Тольятти, Перми, Екатеринбурге и др. Персональные выставки проходили в Тольяттинском художественном музее, Самарском литературном музее, музее современного искусства "Эрарта" (Санкт-Петербург), Ten43 Gallery (Нью-Йорк, США), Oldknows lace factory (Nottingham, Великобритания) и других галереях.

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