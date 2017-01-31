Галерея "Виктория" запускает проект "Киноистерия: главные фильмы"

Галерея "Виктория" 31 января запускает новый проект — "Киноистерия: главные фильмы". Интересные и известные люди будут показывать свои любимые фильмы и в небольшой вступительной лекции объяснять, почему именно это кино у них — любимое.
Во вторник 31 января первым гостем будет культуртрегер Илья Саморуков. Для показа Илья выбрал фильм Николаса Роуга и Дональда Кэммелла Performance ("Представление", 1970 г., в главных ролях Мик Джаггер и Джеймс Фокс).
Начало в 19.00, вход — 100 руб., студентам — 50 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?