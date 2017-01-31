Галерея "Виктория" запускает проект "Киноистерия: главные фильмы"

Галерея "Виктория" 31 января запускает новый проект — "Киноистерия: главные фильмы". Интересные и известные люди будут показывать свои любимые фильмы и в небольшой вступительной лекции объяснять, почему именно это кино у них — любимое.

Во вторник 31 января первым гостем будет культуртрегер Илья Саморуков. Для показа Илья выбрал фильм Николаса Роуга и Дональда Кэммелла Performance ("Представление", 1970 г., в главных ролях Мик Джаггер и Джеймс Фокс). Начало в 19.00, вход — 100 руб., студентам — 50 рублей.