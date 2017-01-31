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Кино Культура

Галерея "Виктория" запускает проект "Киноистерия: главные фильмы"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" 31 января запускает новый проект — "Киноистерия: главные фильмы". Интересные и известные люди будут показывать свои любимые фильмы и в небольшой вступительной лекции объяснять, почему именно это кино у них — любимое.

Во вторник 31 января первым гостем будет культуртрегер Илья Саморуков. Для показа Илья выбрал фильм Николаса Роуга и Дональда Кэммелла Performance ("Представление", 1970 г., в главных ролях Мик Джаггер и Джеймс Фокс).

Начало в 19.00, вход — 100 руб., студентам — 50 рублей.

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 12:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 07:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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