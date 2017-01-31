В Сызрани в результате семейной ссоры погибла женщина

В понедельник, 30 января, в Сызрани около 18 часов у магазина "Пятерочка" на ул. Победы в результате конфликта между родственниками погибла женщина, сообщает syzran-small.ru.

По предварительным данным, 35-летняя женщина приехала в магазин на своей машине. Выйдя из "Пятерочки", она обнаружила, что колеса у ее автомобиля проколоты и вызвала на помощь своего отца. Когда родственники занимались сменой колес, к ним подошел 35-летний муж погибшей, который, видимо, и проколол колеса. Между ними началась словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой женщина получила не менее семи ударов ножом, в том числе смертельный проникающий удар в область сердца. Ее отец также был ранен в ходе потасовки, травмы получил и супруг. Нападавшего мужчину тут же задержали.

Обстоятельства происшествия выясняются.