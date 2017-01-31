В Тольятти при падении с девятиэтажного дома погиб мужчина

В понедельник, 30 января, около шести часов вечера, по предварительным данным, с крыши девятиэтажного дома на бульваре Гая в Автозаводском районе Тольятти упал мужчина в возрасте около 45 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.