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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Роснефть и норвежская Statoil начали бурить первую поисковую скважину в Самарской области

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Роснефть и норвежская нефтяная компания Statoil начали бурить первую поисковую скважину на совместной разработке в Самарской области, пишут "Известия".

Бурение проводит дочерняя компания нефтяников — Domanik Oil ("Роснефти" принадлежит 51% компании, Statoil — 49%). Совместное предприятие (СП) называется так, потому что разрабатывает доманиковые отложения (доманик — это сорт горючего сланца) в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции — подобные запасы углеводородов относятся к категории трудноизвлекаемых. 

В 2013 г. российская и норвежская компании в рамках долгосрочного сотрудничества объявили о планах создать совместное предприятие для оценки целесообразности коммерческой разработки доманиковых отложений на 12 лицензионных участках Роснефти в Самарской области. Норвежская компания обязалась вложить в проект до $60 млн. Стимулом для реализации проекта стали поправки в налоговое законодательство, которые освободили месторождения баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит от налогообложения по НДПИ на 15 лет.

Domanik Oil планирует пробурить до трех горизонтальных поисковых скважин до 2019 г., уточнили в Роснефти. В ходе работ планируется применение наиболее эффективных технологий разработки, включая многостадийный гидравлический разрыв пласта.

 

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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там давно не Николай Иванович

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