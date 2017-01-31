Роснефть и норвежская Statoil начали бурить первую поисковую скважину в Самарской области

Роснефть и норвежская нефтяная компания Statoil начали бурить первую поисковую скважину на совместной разработке в Самарской области, пишут "Известия".
Бурение проводит дочерняя компания нефтяников — Domanik Oil ("Роснефти" принадлежит 51% компании, Statoil — 49%). Совместное предприятие (СП) называется так, потому что разрабатывает доманиковые отложения (доманик — это сорт горючего сланца) в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции — подобные запасы углеводородов относятся к категории трудноизвлекаемых.
В 2013 г. российская и норвежская компании в рамках долгосрочного сотрудничества объявили о планах создать совместное предприятие для оценки целесообразности коммерческой разработки доманиковых отложений на 12 лицензионных участках Роснефти в Самарской области. Норвежская компания обязалась вложить в проект до $60 млн. Стимулом для реализации проекта стали поправки в налоговое законодательство, которые освободили месторождения баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит от налогообложения по НДПИ на 15 лет.
Domanik Oil планирует пробурить до трех горизонтальных поисковых скважин до 2019 г., уточнили в Роснефти. В ходе работ планируется применение наиболее эффективных технологий разработки, включая многостадийный гидравлический разрыв пласта.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович