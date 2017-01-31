Третью ступень "Союза-У" вернут на Байконур с новым двигателем в феврале

Третья ступень ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-05", будет возвращена на Байконур с замененным двигателем в середине февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме.

"Третью ступень ракеты-носителя Союз-У для запуска грузового корабля Прогресс МС-05, которая была возвращена с космодрома Байконур в самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" для проверки ступени и замены двигателя 11Д55, планируется доставить обратно на космодром в середине февраля", - сказал он.

Между тем, в начале марта на космодром планируется доставить новую ракету-носитель Союз-ФГ с проверенной третьей ступенью и замененным двигателем 11Д55 для запуска пилотируемого корабля Союз МС-04.

В то время как третья ступень старой ракеты-носителя Союз-ФГ, которая планировалась для запуска Союза МС-04, будет возвращена в Самару.

Ранее сообщалось, что запуск с Байконура космического грузовика "Прогресс МС-05" к Международной космической станции (МКС) запланирован на 22 февраля. Старт корабля "Союз МС-04" был отложен до 20 апреля.