В отношении жителя Сызрани, подозреваемого в убийстве жены, возбудили уголовное дело

Следственным отделом по городу Сызрань СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 30 января в вечернее время подозреваемый, находясь рядом с одним из домов, расположенных на ул. Победы города Сызрань, на почве ранее возникшего бытового конфликта нанес своей 35-летней жене не менее семи ножевых ранений и несколько ранений ее отцу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а ее отец был доставлен в медицинское учреждение, где потерпевшему оказана медицинская помощь. В настоящее время угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

"30 января подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. - Расследование уголовного дела продолжается".

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.