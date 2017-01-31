Ночью в Самаре 24 пожарных более часа тушили частный дом

Во вторник, 31 января, в 0:37 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Спартаковской в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Огонь охватил площадь в 60 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении принимали участие 24 человека, которые использовали шесть единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 1:42, а в 1:56 пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора