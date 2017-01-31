16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью в Самаре 24 пожарных более часа тушили частный дом При тушении пожара в жилом доме в Сызрани обнаружено тело мужчины При крупном пожаре в частном доме в Самаре погибла женщина 30 человек тушили масштабный пожар в частном доме в Зубчаниновке В Саратовской области сгорел самарский автомобиль

Пожары Происшествия

Ночью в Самаре 24 пожарных более часа тушили частный дом

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 110
Версия для печати

Во вторник, 31 января, в 0:37 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Спартаковской в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 60 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении принимали участие 24 человека, которые использовали шесть единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 1:42, а в 1:56 пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Пустосмехов 21 января 2017 15:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Фото на сайте

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

У фермера в Шенталинском районе загорелась автомастерская с двумя "Нивами" и трактором

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5