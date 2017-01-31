Ночью в Самаре 24 пожарных более часа тушили частный дом

Во вторник, 31 января, в 0:37 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Спартаковской в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 60 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении принимали участие 24 человека, которые использовали шесть единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 1:42, а в 1:56 пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.