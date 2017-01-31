Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину об итогах работы Россельхозбанка в 2016 году

30 января 2016 года председатель правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о результатах работы банка в 2016 году.
В ходе рабочей встречи председатель правления банка отметил, что по итогам прошлого года Россельхозбанк получил рекордную операционную прибыль в размере 55 млрд рублей, а прибыль после создания резервов составила более чем 0,5 млрд рублей.
АО "Россельхозбанк" опережает банковский сектор по темпам роста кредитования реального сектора экономики. Заемщикам АПК в рамках государственной программы развития сельского хозяйства в 2016 году выдано свыше 1 трлн рублей. В настоящее время банк занимает лидирующую позицию на рынке кредитования агропромышленного комплекса, второе место по размеру кредитного портфеля предприятий малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики, второе место по охвату филиальной сети и третье место по величине кредитного портфеля населения. Общий кредитный портфель Россельхозбанка на 1 января 2017 года превысил 1,7 трлн рублей.
"Особое внимание мы уделяем работе с сегментом малого и среднего бизнеса. Объем кредитного портфеля МСБ в банке сегодня составляет день больше 500 миллиардов рублей.
В Россельхозбанке кредитуется почти 300 тысяч представителей самозанятого сельского населения, фермеров и личных подсобных хозяйств. Мы и дальше продолжим исполнять задачи по кредитованию нашего основного партнера - агропромышленного комплекса - и в целом реального сектора экономики страны", - подчеркнул Дмитрий Патрушев.
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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.