В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи Горы-2017"

В этом году марафон прошел в честь мастера спорта СССР по лыжным гонкам Ольги Артемьевой. Ольга - сотрудница Розничного блока Поволжского банка ПАО Сбербанк.
В марафоне на дистанции 30 км участвовали сотрудники Поволжского банка и председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.
Соревнования проводились на двух дистанциях - 30 и 50 километров, возраст участников - от 17 до 75 лет и старше. В соревнованиях приняло участие свыше 200 лыжников из Самары, Нижнего Новгорода, Тамбова, Воронежа и других городов.
Марафон прошел при поддержке Поволжского банка ПАО Сбербанк, департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара, МАУ г.о. Самара "Спортивно-оздоровительный туристический центр "Олимп", РОО "Самарская областная Федерация лыжных гонок".
"Сокольи горы" - это продолжение традиционного Куйбышевского лыжного марафона. Мы рады, что в этом году партнером марафона стал Поволжский банк, где спорт - важная составляющая корпоративной культуры", - отметила и.о. руководителя департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара Лариса Папсуева.
На дистанции 50 километров одним из призеров стал Игорь Усачев.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.