В Самаре прошел лыжный марафон "Сокольи Горы-2017"

В этом году марафон прошел в честь мастера спорта СССР по лыжным гонкам Ольги Артемьевой. Ольга - сотрудница Розничного блока Поволжского банка ПАО Сбербанк.

В марафоне на дистанции 30 км участвовали сотрудники Поволжского банка и председатель Поволжского банка Владимир Ситнов.

Соревнования проводились на двух дистанциях - 30 и 50 километров, возраст участников - от 17 до 75 лет и старше. В соревнованиях приняло участие свыше 200 лыжников из Самары, Нижнего Новгорода, Тамбова, Воронежа и других городов.

Марафон прошел при поддержке Поволжского банка ПАО Сбербанк, департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара, МАУ г.о. Самара "Спортивно-оздоровительный туристический центр "Олимп", РОО "Самарская областная Федерация лыжных гонок".

"Сокольи горы" - это продолжение традиционного Куйбышевского лыжного марафона. Мы рады, что в этом году партнером марафона стал Поволжский банк, где спорт - важная составляющая корпоративной культуры", - отметила и.о. руководителя департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара Лариса Папсуева.

На дистанции 50 километров одним из призеров стал Игорь Усачев.