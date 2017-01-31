Самарские дзюдоистки завоевали семь медалей на всероссийском турнире

В Екатеринбурге 28 и 29 января проходил Х региональный турнир по дзюдо среди юниоров и юниорок 1998-2000 года рождения.

В этом году в турнире участвовало более 240 спортсменов из всех субъектов Уральского федерального округа, а также Ленинградской, Самарской, Оренбургской, Кемеровской областей и Республики Саха-Якутии. Наш регион представили 17 дзюдоисток.

"Турнир в Екатеринбурге является одним из этапов плановой подготовки сборной России до 21 года, поэтому мы отправили туда наших ведущих спортсменок. Еще после турнира два дня борьбы проходит, дзюдоисты набирают определенный объем соревновательных схваток. Результаты у нас хорошие, наши спортсменки борются на уровне сборной страны", - рассказал спортивный директор Федерации дзюдо самарской области Александр Румянцев.

Как результат - семь медалей самарских спортсменок на соревнованиях. Эльнара Алиева (Самара, СДЮСШОР №11, тренер А.А.Сараева) стала победительницей в весовой категории 44 килограмма. Елизавета Шатилова (Самара, СДЮСШОР №11, тренер С.В.Герасимов) в весовой категории 52 кг, Лариса Моисеева (Самара, СДЮСШОР №11, тренер С.В.Герасимов) в весовой категории 63 кг, Мария Морозова (Тольятти, "Гранит", тренер М.В.Гуськов) в весовой категории 70 кг завоевали серебряные медали. Марьям Есеркеева (СДЮСШОР №11, тренер М.В.Ерасейнов) в весовой категории 48 кг, Мария Илюшкина (Самара, СДЮСШОР №11, тренер Ю.С.Шумилин) в весовой категории 57 кг, Надежда Румянцева (СДЮСШОР №11, тренер А.А.Сараева) в весовой категории 63 кг стали третьими, сообщает министерство спорта Самарской области.