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Образование Общество

Самарские археологи рассказали об итогах раскопок в 2016 году

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские археологи на проходившей с 28 по 29 января в краеведческом музее им. П.В.Алабина конференции подвели предварительные итоги полевого сезона 2016 г. и рассказали о своих последних научных достижениях.

Фото: Фото предоставлено СОИКМ им. Алабина

В конференции участвовали ученые и студенты Самарского университета, СГСПУ, сотрудники СОИКМ им. П.В.Алабина, ООО "Институт истории и археологии Поволжья", ООО "Гефест", Агентства по сохранению историко-культурного наследия при правительстве Самарской области, члены Самарского археологического общества.

Сотрудники музея им. Алабина Анна Кочкина и Дмитрий Сташенков и рассказали о результатах совместной с СГСПУ экспедиции в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда на могильнике эпохи энеолита (медно-каменного века) "Екатериновский мыс" в Безенчукском районе. Найденные там материалы были представлены на конференции.

Ученый секретарь музея Дмитрий Сташенков рассказал, как случайно спасенные из печи деревянного дома документы начала XX в. пролили свет на подробности раскопок на Барбашинском могильнике в Самаре (в районе 9-й просеки), проходивших в 1916-1917 годах.

Сотрудники фирмы "Гефест", специализирующейся на археологических раскопках, представили итоги охранно-спасательных работ, проведенных фирмой на территории области. На конференции ими были представлены результаты раскопок курганного могильника Борма II (Елховский и Кошкинский районы), селищ Тоузаково I и Тоузаково II (Кинель-Черкасский район).

Сотрудники Агентства по сохранению историко-культурного наследия представили на конференции результаты определения границ селища Красносамарское I (Кинельский район), поврежденного китайскими теплицами и селища Жигулевск I (район г. Жигулевск).

Результаты своих научных исследований на конференции представили более чем два десятка ученых. Также, по традиции, во второй день конференции свои доклады представляли студенты и магистранты, специализирующиеся на археологии.

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