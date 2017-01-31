В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Вечером 30 января в Промышленном районе Самары по подозрению в причинении травм полицейскому были задержаны 30-летний мужчина и два его приятеля, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД России Сергей Гольдштейн.
По его словам, после инцидента полицейского госпитализировали. А собранный по факту случившегося материал уже направили для принятия решения в СУ СК РФ по Самарской области.
Тем временем в оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что задержанным 30-летним мужчиной оказался активный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов (MrRissso), известный своими негативными публикациями о сотрудниках ГИБДД.
О задержании Андрея Арзаматова по подозрению в совершении преступления по ст. 318 УК РФ также сообщалось в одной из соцсетей.
По предварительным данным источника Волга Ньюс в оперативных структурах, Андрей Арзаматов с товарищами вступил на улице в конфликт с сотрудником ГИБДД, который известен ему, так как живет по соседству. В итоге ссора переросла в драку. Инспектор получил травмы, и экипаж "скорой" доставил его в больницу, где пострадавшего госпитализировали.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.