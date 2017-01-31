Вечером 30 января в Промышленном районе Самары по подозрению в причинении травм полицейскому были задержаны 30-летний мужчина и два его приятеля, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД России Сергей Гольдштейн.

В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

По его словам, после инцидента полицейского госпитализировали. А собранный по факту случившегося материал уже направили для принятия решения в СУ СК РФ по Самарской области.

Тем временем в оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что задержанным 30-летним мужчиной оказался активный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов (MrRissso), известный своими негативными публикациями о сотрудниках ГИБДД.

О задержании Андрея Арзаматова по подозрению в совершении преступления по ст. 318 УК РФ также сообщалось в одной из соцсетей.

По предварительным данным источника Волга Ньюс в оперативных структурах, Андрей Арзаматов с товарищами вступил на улице в конфликт с сотрудником ГИБДД, который известен ему, так как живет по соседству. В итоге ссора переросла в драку. Инспектор получил травмы, и экипаж "скорой" доставил его в больницу, где пострадавшего госпитализировали.