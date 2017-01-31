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ЕДВ работающих пенсионеров будут перераспределены многодетным и детям-сиротам

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 января, в Самарской губернской думе приняты поправки в областное законодательство, согласно которым выплата ЕДВ в размере 621 руб. будет приостановлена для работающих пенсионеров или тех, чья пенсия превышает 19,5 тыс. рублей.

ЕДВ работающих пенсионеров будут перераспределены многодетным и детям-сиротам ЕДВ работающих пенсионеров будут перераспределены многодетным и детям-сиротам
Фото: Андрей Савельев

Согласно областным законам "О социальной поддержке ветеранов ВОВ — тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" и "О ветеранах труда Самарской области" более 450 тыс. жителей региона получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 621 рубля.

Правительством области было предложено изменить данные документы и предоставлять поддержку по принципам адресности и нуждаемости.

Представляя законопроект на пленарном заседании, и. о. министра социально-демографической и семейной политики Олег Рубежанский сообщил депутатам, что в Самарской области действует 126 мер социальной поддержки, и в 2016 г. на них направили 19,3 млрд рублей. При этом только 17 видов помощи и 4,3 млрд руб. представили с учетом нуждаемости.

"Пособия по бедности, выплаты на содержание сирот, пособия многодетным семьям на питание и проезд, а также многие другие виды поддержки не увеличивались практически с момента их принятия, то есть с 1990-х годов. У нас есть ежемесячные выплаты семьям с детьми в размере 50, 90, 150 рублей", — отметил минусы столь широкой поддержки министр.

Изменения в законы о поддержке ветеранов предполагают приостановление выплат ЕДВ пенсионерам, который получают 19,5 тыс. руб. ежемесячно (это 250% от прожиточного минимума) и в случае продолжения ими трудовой деятельности. Поправки коснутся 38% льготополучателей. Для всех остальных размер ЕДВ увеличится до 817 и 1119 рублей в зависимости от категории льготы.

"О том, что социальная защита должна строится на принципах адресности и нуждаемости говорится на федеральном уровне власти. Есть категории граждан, которые не нуждаются в государственной поддержке. А те, кому действительно нужна помощь, получают ее не в том объеме, который позволил бы преодолеть черту бедности", — пояснил Рубежанский.

При этом он особо подчеркнул, что работающие пенсионеры не лишаются ЕДВ, эти выплаты лишь приостанавливаются. И в случае увольнения с работы пенсионеры их смогут получать.

Высвободившиеся таким образом средства направят на поддержку тех, кто действительно в этом нуждается, — детям-сиротам, многодетным и семьям с приемными детьми. Пять конкретных категорий уже определены правительством, еще несколько находится в стадии подготовки.

Депутаты губернской думы в двух чтениях большинством голосов приняли предлагаемые правительством поправки.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы Марина Сидухина отметила, что до сего дня в губернии действовала система льгот и поощрений, а не поддержка малообеспеченных категорий населения. Однако во всех остальных регионах социальную помощь давно оказывают только адресно и по критерию нуждаемости.

"Мы провели анализ мер поддержки по регионам ПФО. И оказалась, что у соседей нуждающимися признают людей с пенсией 150%-200% от прожиточного минимума. А наш регион устанавливает ее на уровне 250%", — сообщила она.

Председатель областного парламента Виктор Сазонов дополнил коллегу. "Единовременная денежная выплата будет выплачиваться пенсионерам, если их пенсия меньше 19,5 тыс. рублей. Больше критерий нуждаемости — только в Татарстане, он ограничен 20 тысячами. Но стоит напомнить, что даже в этом регионе нет ветеранов труда регионального значения. В республике представляют выплаты только федеральным льготникам", — привел данные он.

Спикер напомнил, что новые поправки позволят выровнять ситуацию с предоставлением социальной помощи и создать приемлемые условия жизни для тех, кто сейчас еле сводит концы с концами. "Социальная поддержка не снижается, а перераспределяется в сторону тех граждан, которые живут хуже других", — подчеркнул Виктор Сазонов.

Министр управления финансами Сергей Кандеев подтвердил это и сообщил, что с учетом поступлений из федерального бюджета общий уровень расходов по социальному блоку не снизится, а вырастет на 1,5 млрд рублей.

Первый вице-губернатор Александр Нефедов рассказал, что предложенные поправки станут началом преобразований. Готовится еще ряд мер соцподдержки малоимущих граждан. Средства на это планируется изыскивать в том числе за счет сокращений расходов на органы власти. "Отработан ряд мероприятий по уменьшению расходов на управление в этом году на 2,8 млрд рублей", — заключил он.

"Это не просто экономия бюджетных средств — это перераспределение денег в пользу тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Не думаю, что пенсионер, который получает 25-30 тыс. рублей в месяц, будет против того, что его ЕДВ в размере 621 рубль направят на помощь детям-сиротам, многодетным семьям или пенсионерам, которые живут за чертой бедности", — сказал председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

Правительство Самарской области выделило пять категорий граждан, которые в результате перераспределения средств бюджета получат адресную поддержку. Это, прежде всего, дети-сироты, которые по окончании школы получат 5 тыс. рублей. Также это многодетные семьи — им компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг и эта сумма будет увеличена с 30% до 50%.

В 3,3 раза — со 150 руб.до 500 руб. вырастет и социальное пособие для бедных семей (у которых доход ниже прожиточного минимума), причем выплата предоставляется каждому члену семьи.

Помимо этого, теперь приравниваются меры соцподдержки семей с тремя и более приемными детьми к льготам, которые получают многодетные семьи (это и выплаты на проезд, и компенсация ЖКУ, и бесплатная выдача лекарств).

Отметим также, что с 2014 года была приостановлена индексация ежемесячных выплат на содержание детей-сирот в опекунских и приемных семьях. Теперь же они будут повышаться в зависимости от уровня инфляции.

Кроме того, правительство региона готовит дополнительные меры поддержки нуждающимся в помощи государства граждан. В планах — усиление помощи многодетным семьям, а также введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка у матери в возрасте до 25 лет. 

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