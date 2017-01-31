Спектакль "Дядя Ваня" с Сергеем Маковецким покажут в прямой трансляции в кино

В феврале в кинотеатре "Художественный" в рамках федерального проекта "Театральная Россия" покажут в прямой трансляции два спектакля: "Дядюшкин сон" Московского академического театра им. Маяковского (8 февраля) и "Дядя Ваня" Государственного академического театра им. Вахтангова (22 февраля).

"Дядюшкин сон"

Спектакль "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому поставлен в жанре "Вещичка голубиного незлобия и замечательной невинности". Режиссер - Екатерина Гранитова, художник - Елена Ярочкина.

В уездный город к Марье Александровне Москалевой приезжает давно не бывавший в этих местах престарелый князь. Хозяйка имения решает любыми средствами сосватать за него свою 23-летнюю красавицу-дочь, которой здесь не находится достойной партии. Барышня сначала противится таким планам, но затем соглашается очаровать полубезумного богатого старика. Свадьба кажется уже делом решенным, когда князь вдруг заявляет, что все это был сон…

В анекдоте Достоевского о нравах провинциального общества режиссер Екатерина Гранитова видит историю незаурядной женщины, волею судьбы прикованной к захолустью, бежать из которого - ее почти маниакальная потребность. Она здесь - и главная актриса, и главный режиссер, способный из всего сделать ослепительное зрелище. Красивые исторические костюмы, русские, испанские и французские музыкальные мотивы создают феерическую игровую атмосферу для спектакля, разыгрываемого Москалевой, приз за который - путевка в роскошную великосветскую жизнь.



Марью Александровну Москалеву играет Ольга Прокофьева, Зинаиду - Полина Лазарева, Князя - Игорь Марычев, Александр Шаврин. Спектакль идет 3 часа 10 минут с двумя антрактами.

"Дядя Ваня"

Спектакль "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова в театре им. Вахтангова поставил Римас Туминас, сценография и костюмы - Адомаса Яцовскиса, композитор - Фаустас Латенас, в главной - Сергей Маковецкий.

Не удивляйтесь, если вы не узнаете знакомых персонажей, а известные слова зазвучат неожиданно. Нет, Римас Туминас не переписал текст, не сократил его. Он прочел его с листа, как бы не догадываясь, что и до него были интерпретаторы. Режиссер очистил сцену от быта, оставив поле битвы страстей, разбитых иллюзий, неслучившихся надежд. Герои Чехова, увиденные Туминасом и воплощенные актерами, живут в сшибке амбиций, философствования, трудолюбия и лености, служения и потребления.

В творчестве Чехова находят предтечу театра абсурда: говорят одно, делают другое, думают третье. "Дядя Ваня" Туминаса - о том, что думают герои Чехова и в чем признаются только в минуты душевного потрясения. Они порой косноязычны, как дядя Ваня, или излишне брутальны, как Астров, но их признания вырываются из души яростно, как человек из душной комнаты на свежий воздух.

Для Туминаса пьесы Чехова - путь поиска, разгадка сути, оправдание жанра. Каждая его постановка - приближение к смыслу этого загадочного слова комедия, так противоречащего контексту сюжета. Как тут не вспомнить слова Александра Пушкина: "Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров и нередко близко подходит к трагедии".

Спектакль является участником многих фестивалей и лауреатом национального театрального фестиваля "Золотая Маска"-2011.

Роли исполняют: Александр Владимирович Серебряков - Владимир Симонов, Елена Андреевна - Анна Дубровская, Софья Александровна (Соня) - Евгения Крегжде, Мария Бердинских, Мария Васильевна Войницкая - Людмила Максакова, Иван Петрович Войницкий - Сергей Маковецкий, Михаил Львович Астров- Владимир Вдовиченков, Артур Иванов, Илья Ильич Телегин - Юрий Красков, Марина (няня) - Инна Алабина, Ефим (работник) - Сергей Епишев, Артур Иванов.

"Дядя Ваня" идет три часа с одним антрактом.

Начало трансляций - в 20.00, билет стоит 250 руб., льготный - 150 рублей.