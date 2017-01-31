Подросток из Похвистневского района, предложивший наркотики ровесницам, получил условный срок

Похвистневский районный суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, которого признали виновным по статье "Склонение двух несовершеннолетних к потреблению наркотиков", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в августе 2016 г. молодой человек в лесополосе в районе с. Староганькино уговорил двух ровесниц попробовать наркотик, который он ранее изготовил из конопли. При этом парень уверил девушек в безопасности и отсутствии вредных последствий от употребления.

27 января несовершеннолетнего признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.