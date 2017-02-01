Тольяттинцу назначено 20 лет колонии за мошенничество и организацию убийства компаньона

Суд Дзержинска вынес приговор 50-летнему жителю Тольятти, обвинявшегося в организации убийства по найму, с целью скрыть другое преступление и мошенничестве, а также его 40-летнему подельнику, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что подсудимый-тольяттинец с целью обманным путем завладеть деньгами 31-летнего партнера по бизнесу, решил организовать его убийство. Для этого он договорился с ранее знакомым ему подельником, проживающим в Дзержинске Нижегородской области, что тот за 165 тыс. руб. убьет его компаньона.

В апреле 2015 г. подсудимый под предлогом получения товара направил потерпевшего на территорию Нижегородской области. Там дзержинец, согласно ранее достигнутой договоренности с заказчиком преступления, совершил убийство мужчины, нанеся ему ножом несколько смертельных ранений в область грудной клетки. Чтобы скрыть преступление киллер закопал тело в районе объездной дороги.

Через несколько дней заказчик приехал на территорию Нижегородской области, где и передал исполнителю 165 тыс. руб. за совершенное преступление.

С весны 2015 г. погибший находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Было зафиксировано, что последний раз его видели в Гороховце Владимирской области. В ходе проведения мероприятий по его розыску коллегам из СУ СК России по Владимирской области удалось установить, что пропавший стал жертвой преступления.

В октябре 2015 г. правоохранителям удалось установить предполагаемого убийцу. Мужчина впоследствии добровольно сообщил о совершенном преступлении и указал следователям место, где спрятал тело.

В ходе предварительного расследования житель Дзержинска вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, после заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, дал подробные признательные показания.

Уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке в Дзержинском городском суде Нижегородской области. Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Тольяттинец свою вину в ходе предварительного следствия не признал.

По результатам судебного разбирательства в Нижегородском областном суде коллегией присяжных заседателей подсудимый житель Тольятти был единогласно признан виновным в инкриминируемых ему деяниях.

31 января приговором суда ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.