Тольяттинцу назначено 20 лет колонии за мошенничество и организацию убийства компаньона

Суд Дзержинска вынес приговор 50-летнему жителю Тольятти, обвинявшегося в организации убийства по найму, с целью скрыть другое преступление и мошенничестве, а также его 40-летнему подельнику, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что подсудимый-тольяттинец с целью обманным путем завладеть деньгами 31-летнего партнера по бизнесу, решил организовать его убийство. Для этого он договорился с ранее знакомым ему подельником, проживающим в Дзержинске Нижегородской области, что тот за 165 тыс. руб. убьет его компаньона.
В апреле 2015 г. подсудимый под предлогом получения товара направил потерпевшего на территорию Нижегородской области. Там дзержинец, согласно ранее достигнутой договоренности с заказчиком преступления, совершил убийство мужчины, нанеся ему ножом несколько смертельных ранений в область грудной клетки. Чтобы скрыть преступление киллер закопал тело в районе объездной дороги.
Через несколько дней заказчик приехал на территорию Нижегородской области, где и передал исполнителю 165 тыс. руб. за совершенное преступление.
С весны 2015 г. погибший находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Было зафиксировано, что последний раз его видели в Гороховце Владимирской области. В ходе проведения мероприятий по его розыску коллегам из СУ СК России по Владимирской области удалось установить, что пропавший стал жертвой преступления.
В октябре 2015 г. правоохранителям удалось установить предполагаемого убийцу. Мужчина впоследствии добровольно сообщил о совершенном преступлении и указал следователям место, где спрятал тело.
В ходе предварительного расследования житель Дзержинска вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме, после заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, дал подробные признательные показания.
Уголовное дело в отношении него рассмотрено в особом порядке в Дзержинском городском суде Нижегородской области. Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Тольяттинец свою вину в ходе предварительного следствия не признал.
По результатам судебного разбирательства в Нижегородском областном суде коллегией присяжных заседателей подсудимый житель Тольятти был единогласно признан виновным в инкриминируемых ему деяниях.
31 января приговором суда ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.