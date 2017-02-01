В Кинеле женщину подозревают в нанесении ножевого ранения отчиму

В Кинеле сотрудники полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевого ранения отчиму, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Кинельский" поступила информация из больницы о том, что из своего дома, расположенного на ул. Кутякова, с ножевым ранением доставлен 52-летний мужчина. Для выяснения деталей получения потерпевшим травм, по указанному в сообщении адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу.

Прибывшие сотрудники полиции осмотрели помещение, где случился инцидент, изъяли необходимые вещественные доказательства, установили и опросили очевидцев случившегося. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина употреблял спиртное в компании своей падчерицы. Согласно предварительной версии стражей правопорядка, между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила отчима ножом.

Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.