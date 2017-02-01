В Кинеле женщину подозревают в нанесении ножевого ранения отчиму

В Кинеле сотрудники полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении ножевого ранения отчиму, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Кинельский" поступила информация из больницы о том, что из своего дома, расположенного на ул. Кутякова, с ножевым ранением доставлен 52-летний мужчина. Для выяснения деталей получения потерпевшим травм, по указанному в сообщении адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу.
Прибывшие сотрудники полиции осмотрели помещение, где случился инцидент, изъяли необходимые вещественные доказательства, установили и опросили очевидцев случившегося. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина употреблял спиртное в компании своей падчерицы. Согласно предварительной версии стражей правопорядка, между участниками застолья произошла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила отчима ножом.
Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.