В Самаре выступит Московский театр танца "Гжель"

В Самарской филармонии 24 марта пройдут гастроли Московского государственного академического театр танца "Гжель".

Коллектив возник в 1989 году. Театр танца быстро завоевал международное признание и славу. Со своей концертной программой он выступал в более,чем 30 странах. Ему стоя рукоплескали в Египте и ОАЭ, Австрии и Германии, Греции и Италии, в Израиле, Китае, Японии, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Турции, на Кипре, Ливане и Сирии, США, Бразилии, Мексике, на Кубе, в США, Финляндии, Южной Корее и др.

"Сенсационная программа российского театра танца "Гжель", — писало о гастролях коллектива египетское издание LE JOURNAL DʼEGYPTE. — Созданный и руководимый Владимиром Захаровым коллектив насчитывает около 60 танцовщиков и балерин, выбранных среди самых блестящих исполнителей в России. Вдохновенные, навеянные древними легендами различных уголков России танцы "Гжели" поражают великолепной хореографией и фантастическим исполнением солистов, а также их грандиозными, ни с чем не сравнимыми костюмами! Это спектакль необычайной красоты, восхищающий публику как музыкой, так и величием народа, создавшего ее. Невероятное кружение, полное цвета и динамизма, смены настроений, нежности и сияния, покоряющего всех, кто видел это чудо…".

Главный балетмейстер Московского театр танца "Гжель" — заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ Валентина Слыханова. Управляющая балетной труппой — заслуженная артистка РФ Ирина Цуканова.