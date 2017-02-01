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Музыка Культура

В Самаре выступит Московский театр танца "Гжель"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 24 марта пройдут гастроли Московского государственного академического театр танца "Гжель".

Коллектив возник в 1989 году. Театр танца быстро завоевал международное признание и славу. Со своей концертной программой он выступал в более,чем 30 странах. Ему стоя рукоплескали в Египте и ОАЭ, Австрии и Германии, Греции и Италии, в Израиле, Китае, Японии, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Турции, на Кипре, Ливане и Сирии, США, Бразилии, Мексике, на Кубе, в США, Финляндии, Южной Корее и др.

"Сенсационная программа российского театра танца "Гжель", — писало о гастролях коллектива египетское издание LE JOURNAL DʼEGYPTE. — Созданный и руководимый Владимиром Захаровым коллектив насчитывает около 60 танцовщиков и балерин, выбранных среди самых блестящих исполнителей в России. Вдохновенные, навеянные древними легендами различных уголков России танцы "Гжели" поражают великолепной хореографией и фантастическим исполнением солистов, а также их грандиозными, ни с чем не сравнимыми костюмами! Это спектакль необычайной красоты, восхищающий публику как музыкой, так и величием народа, создавшего ее. Невероятное кружение, полное цвета и динамизма, смены настроений, нежности и сияния, покоряющего всех, кто видел это чудо…".

Главный балетмейстер Московского театр танца "Гжель" — заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ Валентина Слыханова. Управляющая балетной труппой — заслуженная артистка РФ Ирина Цуканова.

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Последние комментарии

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Дария Пойндекстер 28 октября 2015 17:57 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

Лиза Новикова 28 октября 2015 17:41 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!

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