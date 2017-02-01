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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Потребление молочных продуктов в области выросло на 0,1% при общем снижении в ПФО на 3%

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потребление молочных продуктов в Приволжском федеральном округе снизилось за год на 3,2%, сообщила пресс-служба Национального союза производителей молока.

При этом Самарская область - в числе регионов ПФО, показавших рост потребления молочных продуктов.

Всего шесть субъектов ПФО показали рост потребления по итогам года: Мордовия увеличила показатель на 1,9%, Татарстан - на 0,9%, Чувашия - на 0,3%, Пермский край - на 0,4%, Оренбургская область - 0,5%, Самарская область - 0,1%.

Лидером по падению уровня потребления стала Саратовская область, где этот показатель за год снизился на 9,8%. На втором месте - Республика Марий Эл со снижением потребления на 2,6%, на третьем - Нижегородская область с сокращением на 1,9%. Падение показали также Башкортостан (-0,9%), Удмуртия (-1,1%), Кировская (-1,4%), Пензенская (-0,6%) и Ульяновская (-0,3%) области.

В целом жители Приволжского федерального округа потребили в 2016 г. 263,2 кг молочных продуктов в среднем на человека в пересчете на молоко. Как выяснили эксперты образовательной программы "Три молочных продукта в день" Союзмолоко, это на 3,2% меньше, чем в 2015 г., когда уровень потребления составил 272 кг на душу населения.

"Приволжский округ традиционно являлся регионом не только высокого производства молока, но и высокого потребления, однако в последние годы мы отмечаем серьезное падение потребления молочных продуктов", - пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко.

По его словам, причина кроется как в том, что покупательская способность населения упала, так и в том, что потребители теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день, а именно три порции молочных продуктов в день содержат 80% от ежедневно необходимой нормы кальция.

"Три молочных продукта в день" - это информационно-образовательная программа Национального союза производителей молока. Она реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", Российской ассоциации по остеопорозу и активном участии крупнейших игроков молочной отрасли. Ее основная задача - развеять существующие мифы о молочных продуктах и повысить осведомленность жителей нашей страны о важности ежедневного употребления молочных продуктов.

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Макс Кошкин 08 июля 2015 12:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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