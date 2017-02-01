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Преступления Происшествия

Природоохранная прокуратура уличила самарскую фирму в краже грунта со дна водоема

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона, допущенные ООО "Дельта" при проведении дноуглубительных работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2016 г. на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование организацией осуществлялось дноуглубление ерика Осочный залива Самарский Саратовского водохранилища в Волжском районе Самарской области.

Согласно имеющемуся проекту проведения работ весь добытый со дна водоема грунт фирма должна рекультивировать на отведенном для хранения песка земельном участке.

В соответствии с требованиями закона "О недрах" часть земной коры, расположенная ниже дна водоемов и водотоков является недрами, принадлежащими Российской Федерации.

Вместе с тем, по результатам проверки прокуратурой установлено, что директор ООО "Дельта" похитил часть изъятого со дна реки принадлежащего государству грунта в объеме 625 тонн, после чего незаконно продал его за 62,5 тыс. руб. ООО ТСК "Технология".

В целях решения вопроса о возбуждении уголовного дела 21 января текущего года материалы проверки направлены прокуратурой в отдел МВД России по Волжскому району для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

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