Природоохранная прокуратура уличила самарскую фирму в краже грунта со дна водоема

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона, допущенные ООО "Дельта" при проведении дноуглубительных работ, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в 2016 г. на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование организацией осуществлялось дноуглубление ерика Осочный залива Самарский Саратовского водохранилища в Волжском районе Самарской области.
Согласно имеющемуся проекту проведения работ весь добытый со дна водоема грунт фирма должна рекультивировать на отведенном для хранения песка земельном участке.
В соответствии с требованиями закона "О недрах" часть земной коры, расположенная ниже дна водоемов и водотоков является недрами, принадлежащими Российской Федерации.
Вместе с тем, по результатам проверки прокуратурой установлено, что директор ООО "Дельта" похитил часть изъятого со дна реки принадлежащего государству грунта в объеме 625 тонн, после чего незаконно продал его за 62,5 тыс. руб. ООО ТСК "Технология".
В целях решения вопроса о возбуждении уголовного дела 21 января текущего года материалы проверки направлены прокуратурой в отдел МВД России по Волжскому району для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.
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Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.