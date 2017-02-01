Оперативные службы Самары выезжали по тревоге на станцию метро "Юнгородок"

Во вторник, 31 января, в 18:15 при обходе на станции метро "Юнгородок" полицейские метрополитена обнаружили бесхозный пакет и вызвали на станцию представителей всех чрезвычайных служб, которым положено выезжать в таких случаях, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
В областной полиции отмечают, что эвакуация людей из метро не потребовалась, так как в тот момент все пассажиры уже уехали, а для новых пассажиров вход в метро был закрыт.
При обследовании сумки было установлено, что ее содержимое не представляет опасности. По словам полицейских в сумке оказалась банка с краской и кисти.
В пресс-службе ГУ МВД Ф по Самарской области уточнили, что операция по обследованию подозрительной находки заняла около 40 минут. В это время высадка пассажиров на станции метро Юнгородок не проводилась, а после того, как опасность миновала, работа станции возобновилась в полном объеме, а представители чрезвычайных служб уехали.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.