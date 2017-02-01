Оперативные службы Самары выезжали по тревоге на станцию метро "Юнгородок"

Во вторник, 31 января, в 18:15 при обходе на станции метро "Юнгородок" полицейские метрополитена обнаружили бесхозный пакет и вызвали на станцию представителей всех чрезвычайных служб, которым положено выезжать в таких случаях, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

В областной полиции отмечают, что эвакуация людей из метро не потребовалась, так как в тот момент все пассажиры уже уехали, а для новых пассажиров вход в метро был закрыт.

При обследовании сумки было установлено, что ее содержимое не представляет опасности. По словам полицейских в сумке оказалась банка с краской и кисти.

В пресс-службе ГУ МВД Ф по Самарской области уточнили, что операция по обследованию подозрительной находки заняла около 40 минут. В это время высадка пассажиров на станции метро Юнгородок не проводилась, а после того, как опасность миновала, работа станции возобновилась в полном объеме, а представители чрезвычайных служб уехали.