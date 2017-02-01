Жители Самарской области могут бесплатно получить "дальневосточный гектар"

В Самарской области 1 февраля начался прием заявлений на предоставление бесплатных земельных участков, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по региону.

Запущен третий этап программы по распределению "дальневосточных гектаров", в рамках которого получить земли в безвозмездное пользование могут абсолютно все россияне.

Механизм, который является социальной инициативой правительства РФ, заработал в прошлом году. Тогда гектары могли получать только люди, зарегистрированные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, теперь же это право есть у всех граждан страны, в том числе и у жителей Самарской области.

Согласно закону, любой желающий может единожды безвозмездно получить участок земли в девяти регионах Дальнего Востока — в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок размером в один гектар или меньше предоставляется сроком на пять лет, при этом он должен быть свободен и не ограничен в обороте.

По истечении пяти лет при условии, что земля будет освоена, появится возможность оформить ее в долгосрочную аренду или получить в собственность. Если же работы на участке не велись, то его могут изъять.