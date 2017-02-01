Жители Самарской области могут бесплатно получить "дальневосточный гектар"

В Самарской области 1 февраля начался прием заявлений на предоставление бесплатных земельных участков, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по региону.
Запущен третий этап программы по распределению "дальневосточных гектаров", в рамках которого получить земли в безвозмездное пользование могут абсолютно все россияне.
Механизм, который является социальной инициативой правительства РФ, заработал в прошлом году. Тогда гектары могли получать только люди, зарегистрированные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, теперь же это право есть у всех граждан страны, в том числе и у жителей Самарской области.
Согласно закону, любой желающий может единожды безвозмездно получить участок земли в девяти регионах Дальнего Востока — в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок размером в один гектар или меньше предоставляется сроком на пять лет, при этом он должен быть свободен и не ограничен в обороте.
По истечении пяти лет при условии, что земля будет освоена, появится возможность оформить ее в долгосрочную аренду или получить в собственность. Если же работы на участке не велись, то его могут изъять.
Чтобы получить бесплатно земельный участок на Дальнем Востоке, рекомендуется зарегистрироваться на портале госуслуг, так как это существенно облегчит и ускорит процесс оформления. После чего можно самостоятельно выбрать участок в режиме онлайн на сайте надальнийвосток.рф. Если же нужна помощь в выборе участка и его оформлении, можно обратиться в любой удобный офис МФЦ региона или в приемные Кадастровой платы области, расположенные в Самаре и Тольятти.
Согласно статистике сайта надальнийвосток.рф, на сегодняшний момент подано уже свыше 21 тыс. заявок, более 4 тыс. участков отданы в пользование. На этом же сайте можно ознакомиться с пошаговой инструкцией получения гектара, вариантами его использования и пр. Кроме того, те, кто решат стать участником программы, получат широкий ряд льгот, таких как досрочный выход на пенсию, оплата стоимости проезда к месту отдыха, надбавки к зарплате и пр.