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Сотрудник прокуратуры, пытавшийся пьяным скрыться от ДПС Тольятти на "спецавтомобиле", не смог оспорить свое увольнение

УЛЬЯНОВСК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженец Тольятти и бывший сотрудник прокуратуры Ульяновской области Сергей Трофимов, пытавшийся в нетрезвом виде скрыться от ДПС Автограда на машине со спецсигналом, не смог оспорить свое увольнение, сообщает ulpressa.ru.

Минувшим летом в выходной в четвертом часу утра в Тольятти патруль ДПС обратил внимание на подозрительный автомобиль Lada Granta (ВАЗ-21092). На команду правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и, прибавив скорость, попытался скрыться, при этом включив полицейскую сирену и установленный на крыше машины синий проблесковый маячок. Когда нарушителя все же удалось задержать, молодой мужчина с явными признаками опьянения вместо водительского удостоверения предъявил полицейским служебные корочки сотрудника прокуратуры из Ульяновской области. По ведомственным инструкциям задерживать работников надзорного ведомства и составлять на них административные протоколы сотрудники ГИБДД не имеют права, поэтому инспекторы вызвали представителя местной прокуратуры.

В его присутствии Трофимов был освидетельствован при помощи алкотестера, подтвердившего алкогольное опьянение ульяновца. Тот пробовал протестовать и потребовал обследования в условиях стационара медучреждения. Это было сделано, но результат отличался незначительно. Тем временем к уже зафиксированным грубейшим административным нарушениям прокурора стражи правопорядка приплюсовали еще несколько. Водительского удостоверения у мужчины вообще не оказалось, он никогда его не получал. Зато только что купленная им для личного пользования легковушка (за ней он и приезжал из Димитровграда в Тольятти) по заказу клиента оказался незаконно переоборудована под служебный спецавтомобиль. Помимо синей мигалки и полицейской сигнализации в машине обнаружили установленный в моторном отсеке громкоговоритель с выведенными на приборный щиток органами управления. Переоборудованную малолитражку у прокурора изъяли и поместили на штрафстоянку, а все материалы по делу отправили его начальству в Ульяновск.

Специальная комиссия, созданная прокурором Ульяновской области для проверки инцидента, переданную тольяттинцами информацию подтвердила. 12 июля Трофимов был освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и кодекса этики прокурорского работника РФ. После чего все материалы по допущенным им в Тольятти нарушениям были переданы в мировой суд по месту жительства для вынесения административного наказания.

В свою очередь Трофимов подал в Ленинский районный суд иск к областной прокуратуре о признании приказа о его увольнении незаконным. Он настаивал на изменении формулировки основания увольнения на "по собственному желанию". 13 октября прошлого года суд ему в удовлетворении иска отказал, а 17 января судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда подтвердила законность этого решения.

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