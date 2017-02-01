Сотрудник прокуратуры, пытавшийся пьяным скрыться от ДПС Тольятти на "спецавтомобиле", не смог оспорить свое увольнение

Уроженец Тольятти и бывший сотрудник прокуратуры Ульяновской области Сергей Трофимов, пытавшийся в нетрезвом виде скрыться от ДПС Автограда на машине со спецсигналом, не смог оспорить свое увольнение, сообщает ulpressa.ru.
Минувшим летом в выходной в четвертом часу утра в Тольятти патруль ДПС обратил внимание на подозрительный автомобиль Lada Granta (ВАЗ-21092). На команду правоохранителей остановиться водитель не отреагировал и, прибавив скорость, попытался скрыться, при этом включив полицейскую сирену и установленный на крыше машины синий проблесковый маячок. Когда нарушителя все же удалось задержать, молодой мужчина с явными признаками опьянения вместо водительского удостоверения предъявил полицейским служебные корочки сотрудника прокуратуры из Ульяновской области. По ведомственным инструкциям задерживать работников надзорного ведомства и составлять на них административные протоколы сотрудники ГИБДД не имеют права, поэтому инспекторы вызвали представителя местной прокуратуры.
В его присутствии Трофимов был освидетельствован при помощи алкотестера, подтвердившего алкогольное опьянение ульяновца. Тот пробовал протестовать и потребовал обследования в условиях стационара медучреждения. Это было сделано, но результат отличался незначительно. Тем временем к уже зафиксированным грубейшим административным нарушениям прокурора стражи правопорядка приплюсовали еще несколько. Водительского удостоверения у мужчины вообще не оказалось, он никогда его не получал. Зато только что купленная им для личного пользования легковушка (за ней он и приезжал из Димитровграда в Тольятти) по заказу клиента оказался незаконно переоборудована под служебный спецавтомобиль. Помимо синей мигалки и полицейской сигнализации в машине обнаружили установленный в моторном отсеке громкоговоритель с выведенными на приборный щиток органами управления. Переоборудованную малолитражку у прокурора изъяли и поместили на штрафстоянку, а все материалы по делу отправили его начальству в Ульяновск.
Специальная комиссия, созданная прокурором Ульяновской области для проверки инцидента, переданную тольяттинцами информацию подтвердила. 12 июля Трофимов был освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и кодекса этики прокурорского работника РФ. После чего все материалы по допущенным им в Тольятти нарушениям были переданы в мировой суд по месту жительства для вынесения административного наказания.
В свою очередь Трофимов подал в Ленинский районный суд иск к областной прокуратуре о признании приказа о его увольнении незаконным. Он настаивал на изменении формулировки основания увольнения на "по собственному желанию". 13 октября прошлого года суд ему в удовлетворении иска отказал, а 17 января судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда подтвердила законность этого решения.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!