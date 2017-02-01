"Тяжмаш" будет поставлять продукцию в Сербию

Подписан очередной договор о взаимном сотрудничестве АО "Тяжмаш" и Северной корпорации тяжелого машиностроения (Корпорация NHI, Китай), сообщил сайт предприятия 1 февраля.

После двух лет переговоров было достигнуто соглашение, в соответствии с которым завод "Тяжмаш", выступая в роли субподрядчика, должен выполнить проектные работы, а также изготовить и поставить продукцию для строящегося в Сербии нового энергоблока на ТЭС Костолац-Б.

Новый проект подразумевает сооружение современного энергоблока мощностью 350 МВт, а также расширение близлежащей угольной шахты Дормно.

Как отмечается в сообщении, это первое строительство электростанции в Сербии за последнюю четверть века. После пуска ТЭС в эксплуатацию она сможет удовлетворять 20% потребностей страны в электроэнергии, а также позволит создать новые рабочие места для целого округа в ее северо-восточной части.

В течение 2017 г. специалисты "Тяжмаш" должны будут изготовить и поставить заказчику восемь комплектов основных узлов для новых мельниц: роторы, блоки подшипников и мелющие лопатки. Контрольная сборка и испытания оборудования будут проводиться уже в Китае.