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Станкостроение Машиностроение

"Тяжмаш" будет поставлять продукцию в Сербию

СЫЗРАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подписан очередной договор о взаимном сотрудничестве АО "Тяжмаш" и Северной корпорации тяжелого машиностроения (Корпорация NHI, Китай), сообщил сайт предприятия 1 февраля.

После двух лет переговоров было достигнуто соглашение, в соответствии с которым завод "Тяжмаш", выступая в роли субподрядчика, должен выполнить проектные работы, а также изготовить и поставить продукцию для строящегося в Сербии нового энергоблока на ТЭС Костолац-Б.

Новый проект подразумевает сооружение современного энергоблока мощностью 350 МВт, а также расширение близлежащей угольной шахты Дормно.

Как отмечается в сообщении, это первое строительство электростанции в Сербии за последнюю четверть века. После пуска ТЭС в эксплуатацию она сможет удовлетворять 20% потребностей страны в электроэнергии, а также позволит создать новые рабочие места для целого округа в ее северо-восточной части.

В течение 2017 г. специалисты "Тяжмаш" должны будут изготовить и поставить заказчику восемь комплектов основных узлов для новых мельниц: роторы, блоки подшипников и мелющие лопатки. Контрольная сборка и испытания оборудования будут проводиться уже в Китае.

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