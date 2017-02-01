Структура СИНКО приобрела издательство в Пензенской области

ОАО "Самарская инновационная компания", входящее в ГК СИНКО, в январе текущего года стало владельцем пакета акций пензенского издательско-полиграфического комплекса, сообщает regnum.ru.
Компания приобрела 585855 акций ОАО "ИПК "Пензенская правда", находящихся в федеральной собственности, по минимальной цене в 161,5 млн рублей. Начальная цена предложения составляла 323 млн рублей. "Самарская инновационная компания" стала единственным участником торгов.
В Пензе планируется сконцентрировать заказы издательского предприятия ООО "Метида", которое входит в группу компаний. Организация является одним из ведущих поставщиков учебно-методической литературы в системе среднего образования Самарской области. Действует своя розничная сеть из 20 книжных магазинов в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях.
"У нас есть намерение сохранить функционал, и по мере возможности развивать издательский комплекс", — заявил глава группы компаний СИНКО Эдуард Мнацаканян.
Кроме того, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил предпринимателю обратить внимание на развитие такого направления, как изготовление упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.
В 2016 г. издательско-полиграфический комплекс отметил 90-летие. Он был образован в 1926 г. путем слияния газетных редакций и типографии им. Воровского. В 1999 г., согласно постановлению правительства РФ, передан в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. ОАО "ИПК "Пензенская правда" создано в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 58,6 млн рублей.
Основные виды деятельности — печатание газет, производство этикеточной, флексографской (ИПК имеет единственную в регионе машину для флексопечати) и прочей полиграфической продукции, издательская, рекламная деятельность, розничная торговля, а также сдача недвижимости в аренду — в здании на Карла Маркса, 16 снимают офисы редакции пензенских газет, рекламные агентства, фотостудии.
В собственности ОАО находится три земельных участка (ул. Аустрина, 173; ул. Куйбышева, 23; ул. Карла Маркса, 16), а также девять объектов недвижимости.
Согласно отчету о показателях финансовой деятельности в 2015 г., общая выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг предприятия составила 105,6 млн рублей. Чистая прибыль акционерного общества в прошлом году резко сократилась: со 175 до 7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по сравнению с 2014 г. выросла незначительно, составив 22,2 млн руб. (в том числе задолженность перед федеральным бюджетом — 4,2 млн рублей).