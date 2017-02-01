Структура СИНКО приобрела издательство в Пензенской области

ОАО "Самарская инновационная компания", входящее в ГК СИНКО, в январе текущего года стало владельцем пакета акций пензенского издательско-полиграфического комплекса, сообщает regnum.ru.

Компания приобрела 585855 акций ОАО "ИПК "Пензенская правда", находящихся в федеральной собственности, по минимальной цене в 161,5 млн рублей. Начальная цена предложения составляла 323 млн рублей. "Самарская инновационная компания" стала единственным участником торгов.

В Пензе планируется сконцентрировать заказы издательского предприятия ООО "Метида", которое входит в группу компаний. Организация является одним из ведущих поставщиков учебно-методической литературы в системе среднего образования Самарской области. Действует своя розничная сеть из 20 книжных магазинов в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях.

"У нас есть намерение сохранить функционал, и по мере возможности развивать издательский комплекс", — заявил глава группы компаний СИНКО Эдуард Мнацаканян.

Кроме того, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил предпринимателю обратить внимание на развитие такого направления, как изготовление упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.