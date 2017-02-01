Двух молодых самарцев задержали при попытке ограбить мужчину

В Самаре полицейские на месте преступления задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В подъезде жилого дома на Московском шоссе двое злоумышленников в масках напали на 28-летнего местного жителя. Угрожая пистолетом, они отобрали у жертвы пакет с аксессуарами к смартфонам. Пострадавший оценил ущерб более чем в 8 тыс. рублей.

Находившиеся неподалеку полицейские услышали крики о помощи и задержали нападавших в подъезде. Подозреваемые попытались оказать сопротивление правоохранителям, но их действия не дали результата.

Один из задержанных является 19-летним студентом самарского вуза. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей за грабеж. Второму парню 17 лет, он учится в школе.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, у них изъяли пневматический пистолет. По словам парней, оружие они нашли.