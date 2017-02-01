Двух молодых самарцев задержали при попытке ограбить мужчину

В Самаре полицейские на месте преступления задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В подъезде жилого дома на Московском шоссе двое злоумышленников в масках напали на 28-летнего местного жителя. Угрожая пистолетом, они отобрали у жертвы пакет с аксессуарами к смартфонам. Пострадавший оценил ущерб более чем в 8 тыс. рублей.
Находившиеся неподалеку полицейские услышали крики о помощи и задержали нападавших в подъезде. Подозреваемые попытались оказать сопротивление правоохранителям, но их действия не дали результата.
Один из задержанных является 19-летним студентом самарского вуза. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей за грабеж. Второму парню 17 лет, он учится в школе.
По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, у них изъяли пневматический пистолет. По словам парней, оружие они нашли.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.