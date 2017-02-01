При пожаре в квартире на ул. 22-го Партсъезда женщина отравилась продуктами горения

Во вторник, 31 января, в 9:53, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире на ул. 22-го Партсъезда в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия прибыли 14 человек на трех машинах. Но пожар, площадью 1 кв. м был ликвидирован до их прибытия. При ЧП пострадала 78-летняя женщина.

По данным оперативных служб, она получила отравление продуктами горения и после оказания необходимой помощи на месте была доставлена врачами "скорой помощи" в лечебное учреждение с токсикологическим отделением.