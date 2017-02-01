При пожаре в квартире на ул. 22-го Партсъезда женщина отравилась продуктами горения

Во вторник, 31 января, в 9:53, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире на ул. 22-го Партсъезда в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия прибыли 14 человек на трех машинах. Но пожар, площадью 1 кв. м был ликвидирован до их прибытия. При ЧП пострадала 78-летняя женщина.
По данным оперативных служб, она получила отравление продуктами горения и после оказания необходимой помощи на месте была доставлена врачами "скорой помощи" в лечебное учреждение с токсикологическим отделением.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора