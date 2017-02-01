Узнать доход по вкладам в Сбербанке стало проще

Для получения более подробной информации по вкладам Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет клиентам узнать сумму начисленных процентов за выбранный период времени по вкладам и счетам.

Теперь клиенты могут получить выписку с информацией по начисленным процентам самостоятельно в личном кабинете "Сбербанк Онлайн". Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счету либо вкладу. Выписку по вкладу можно получить и в офисе Сбербанка.

Новый сервис позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно указу президента РФ от 23.06.2014 №460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации".

Сбербанк предлагает клиентам несколько видов депозитов. По вкладу "Сохраняй" действует ставка до 6,49%. Предложение "Пополняй" позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу "Управляй" достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов.

Открыть любой из вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть через сервис "Сбербанк Онлайн", в этом случае ставки будут выше.

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