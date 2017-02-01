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Узнать доход по вкладам в Сбербанке стало проще

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для получения более подробной информации по вкладам Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет клиентам узнать сумму начисленных процентов за выбранный период времени по вкладам и счетам.

Теперь клиенты могут получить выписку с информацией по начисленным процентам самостоятельно в личном кабинете "Сбербанк Онлайн". Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счету либо вкладу. Выписку по вкладу можно получить и в офисе Сбербанка.

Новый сервис позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно указу президента РФ от 23.06.2014 №460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации".

Сбербанк предлагает клиентам несколько видов депозитов. По вкладу "Сохраняй" действует ставка до 6,49%. Предложение "Пополняй" позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу "Управляй" достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов.

Открыть любой из вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть через сервис "Сбербанк Онлайн", в этом случае ставки будут выше.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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