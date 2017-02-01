Узнать доход по вкладам в Сбербанке стало проще

Для получения более подробной информации по вкладам Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет клиентам узнать сумму начисленных процентов за выбранный период времени по вкладам и счетам.
Теперь клиенты могут получить выписку с информацией по начисленным процентам самостоятельно в личном кабинете "Сбербанк Онлайн". Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счету либо вкладу. Выписку по вкладу можно получить и в офисе Сбербанка.
Новый сервис позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно указу президента РФ от 23.06.2014 №460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации".
Сбербанк предлагает клиентам несколько видов депозитов. По вкладу "Сохраняй" действует ставка до 6,49%. Предложение "Пополняй" позволяет получить до 6,23% годовых и вносить дополнительные средства. Ставка по вкладу "Управляй" достигает 5,77%. Данный депозит можно пополнять или снимать часть средств без потери процентов.
Открыть любой из вкладов можно в офисах Сбербанка, из документов необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также вклады можно открыть через сервис "Сбербанк Онлайн", в этом случае ставки будут выше.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.