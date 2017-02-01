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Выборы Власть и политика

В Самарской области насчитали 2 млн 448 тыс. 60 избирателей

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области при использовании базы данных Государственной автоматизированной системы РФ "Выборы" установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории губернии по состоянию на 1 января 2017 года.

Число избирателей - участников референдума, по данным ГАС "Выборы", составило 2 448 060 человек. По сравнению с данными на 1 января 2016 года этот показатель сократился на 7 808 единиц.

Отметим, согласно базе данных ГАС "Выборы", за период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года наибольший прирост численности избирателей зафиксирован в Кинельском районе - 1 216 человек, а наибольшее снижение числа избирателей отмечено в Борском районе - 2 157 человек.

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михаил вдовин 08 августа 2015 06:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 09:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 23:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 20:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 20:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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