В Самарской области насчитали 2 млн 448 тыс. 60 избирателей

В Самарской области при использовании базы данных Государственной автоматизированной системы РФ "Выборы" установлена численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории губернии по состоянию на 1 января 2017 года.

Число избирателей - участников референдума, по данным ГАС "Выборы", составило 2 448 060 человек. По сравнению с данными на 1 января 2016 года этот показатель сократился на 7 808 единиц.

Отметим, согласно базе данных ГАС "Выборы", за период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года наибольший прирост численности избирателей зафиксирован в Кинельском районе - 1 216 человек, а наибольшее снижение числа избирателей отмечено в Борском районе - 2 157 человек.