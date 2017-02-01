Застраивать промышленные зоны будут в трех городах и трех районах Самарской области

Площадки для комплексной застройки бывших промышленных зон в Самарской области уже практически определены, рассказал зампредседателя правительства региона - министр строительства Александр Баландин.

По его словам, на территории Самары речь идет о шести площадках.

"Это те объекты, которые сейчас не функционируют как промышленные предприятия и имеют территории, пригодные для застройки. В Самаре сейчас идет процесс формирования таких площадок, разрабатываются проекты застройки, они предусматривают не только жилье, но и социальные объекты. И в дальнейшем федеральный центр готов финансировать и стимулировать их развитие", - пояснил Александр Баландин.

Напомним, ожидается, что застройка бывших промышленных зон, расположенных на территории Самары, может обеспечить городу от 1,5 до 2,6 млн кв. м жилья.

Речь идет о наиболее крупных промышленных территориях, которые могут быть использованы для комплексной застройки: завод им. Масленникова, Самарский подшипниковый завод №4, территория аэродрома в с. Падовка, завод им. Тарасова, стрелка р. Самары (завод клапанов, речпорт, складская зона).

На этих территориях при комплексном освоении под застройку возможно возвести до 2,6 млн кв. м жилья, в которых могли бы проживать около 100 тыс. человек.

Как сообщил Александр Баландин, кроме Самары, площадки бывших промышленных зон, пригодные под застройку, сейчас формируют также Похвистнево, Кинель, Сергиевский, Волжский и Челновершинский районы.

Ранее проект застройки заброшенных промзон на территории Самары и губернии получил поддержку главы региона Николая Меркушкина.

"В конечном итоге это может существенно уменьшить стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тысяч рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом", - сказал губернатор во время рабочей встречи с министром строительства области Александром Баландиным.

При этом глава региона заверил, что областные власти готовы оказывать застройщикам всю необходимую помощь при строительстве в заброшенных промышленных зонах.