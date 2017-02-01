На ул. Стара-Загора произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса

В среду, 1 февраля, в 12:35 на ул. Стара-Загора произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса маршрута №4, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

В ТТУ уточнили, что в аварии никто не пострадал. Водители троллейбуса и автомобиля разъехались с места ДТП по совместной договоренности без вызова сотрудников ГИБДД. Задержки движения троллейбусов не было.