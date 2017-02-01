На ул. Стара-Загора произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса

В среду, 1 февраля, в 12:35 на ул. Стара-Загора произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса маршрута №4, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
В ТТУ уточнили, что в аварии никто не пострадал. Водители троллейбуса и автомобиля разъехались с места ДТП по совместной договоренности без вызова сотрудников ГИБДД.
Задержки движения троллейбусов не было.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...