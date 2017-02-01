На работодателей области, имеющих долги по зарплате, будут заводиться уголовные дела

В отношении работодателей, имеющих задолженность по заработной плате, будут возбуждаться уголовные дела, сообщил сайт министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Заседание комиссии при регправительстве по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате в регионе состоялось 26 января.

Были приглашены организации, находящиеся в процедуре конкурсного производства и имеющие задолженность по заработной плате перед работниками (бывшими работниками): ООО "Форас" (Сызранский район), ООО "Завод керамзитового гравия" (Октябрьск), ГУП Самарской области "Аграрный проект", ООО "Велес" (Самара), ООО "СУ-1" (Самара), ООО "КЖИ 81" (Самара), МП Самары "ТV-приемная сеть"; МП Самары "Бюро реконструкции и развития", ООО "1245УНР" (Самара").

Представителям таких предприятий, как ООО "Форас", ГУП Самарской области "Аграрный проект" и "КЖИ 81", было рекомендовано принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по заработной плате перед работниками и в установленные сроки проинформировать о результатах министерство. Также предусмотреть выплату работникам денежной компенсации при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы в соответствии с трудовым законодательством.

Кроме того, администрации Самары было рекомендовано осуществлять контроль до полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками (бывшими работниками) ООО "Велес", МП Самары "ТV-приемная сеть"; МП Самары "Бюро реконструкции и развития", ООО "1245 УНР".

Государственной инспекции труда в области поручено направить материалы в следственные органы с целью привлечения виновных должных лиц ООО "СУ-1" к уголовной ответственности за невыплату заработной платы работникам.

Все рассмотренные на заседании организации, имеющие задолженность по заработной плате перед своими работниками, будут находиться на постоянном контроле.

В 2016 г. проведено 15 заседаний, на которых были рассмотрены 55 организаций. Из рассмотренных на заседаниях комиссии в 2016 г. организаций 38 погасили задолженность полностью на сумму 316,8 млн руб., восемь организаций снизили задолженность на сумму 169,5 млн рублей.

Значительные суммы задолженности по заработной плате были погашены следующими организациями: ОАО "СПЗ" - 140,6 млн. руб., Самарская городская общественная организация Хоккейный клуб "ЦСК ВВС" - 7,1 млн. руб., ООО "Юнит" (Тольятти) - 2,9 млн руб., ООО "ПЖРТ Советский (Самара) - 5,6 млн руб., МП г.о. Тольятти "Специализированные автостоянки" (Тольятти). Частично погашена задолженность по заработной плате ОАО "АвтоВАЗагрегат и его дочерних организаций" в сумме 164,3 млн рублей.