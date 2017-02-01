На жилье для молодых семей губернии в 2017 году направят 570 млн рублей

В 2017 году на обеспечение жильем молодых семей Самарской области направят 570,9 млн рублей.

Из них 157,8 млн руб. предусмотрено в качестве субсидий из федерального бюджета, 285 млн заложено в областной казне и еще 128,1 млн руб. направят из местных бюджетов. Эти средства позволят приобрести жилье для 800 молодых семей, рассказал и.о. министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский.

Кроме того, по его словам, в 2017 г. Самарской области будет выделено 86,4 млн руб. для закупки жилья ветеранам Великой Отечественной войны: на эту сумму планировалось купить 70 квартир.

"На сегодняшний день в муниципальных районах на учете состоят 72 ветерана, главам районов необходимо держать вопрос выделения им жилья под постоянным контролем", - подчеркнул Олег Рубежанский.

Также он рассказал, что в 2017 г. областной бюджет выделяет 57,4 млн руб. для обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В областном бюджете предусмотрено 423,6 млн руб. для обеспечения жильем 376 детей-сирот, еще 86,8 млн власти рассчитывают получить на эти цели из федеральной казны - субсидия позволит дополнительно обеспечить квадратными метрами 77 человек.

"Общая сумма средств, выделяемых в 2017 году на обеспечение жильем детей сирот, составит 510,4 млн рублей, это позволит приобрести квартиры для 453 детей. Всего на очереди сегодня стоят 2689 детей-сирот, мы активно работаем над ее уменьшением", - пояснил Рубежанский.