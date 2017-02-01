Экс-сотрудницу администрации Хворостянского района обвиняют в получении взятки

Прокуратура Хворостянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя отдела районной администрации Кристины Лычевой по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в июне 2016 г. Лычева получила 30 тыс. руб. за согласование получения местным жителем социальной выплаты на приобретение жилья в рамках федеральной целевой программы. За это вознаграждение женщина также пообещала скрыть от жилищной комиссии администрации и регионального минсельхоза факт того, что заявитель представил недостоверные сведения о месте работы, что препятствовало получению выплаты.

Уголовное дело направлено в Хворостянский районный суд.