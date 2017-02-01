Экс-сотрудницу администрации Хворостянского района обвиняют в получении взятки

Прокуратура Хворостянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя отдела районной администрации Кристины Лычевой по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в июне 2016 г. Лычева получила 30 тыс. руб. за согласование получения местным жителем социальной выплаты на приобретение жилья в рамках федеральной целевой программы. За это вознаграждение женщина также пообещала скрыть от жилищной комиссии администрации и регионального минсельхоза факт того, что заявитель представил недостоверные сведения о месте работы, что препятствовало получению выплаты.
Уголовное дело направлено в Хворостянский районный суд.
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Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.