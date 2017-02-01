В Самаре будут судить девять человек, обвиняемых в сбыте героина на 278 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Николая Безгинова, Андрея Шишкина, Алексея Морозова, Алексея Девятова, Владимира Желейко, Максима Большакова, Даниила Безгинова, Станислава Бутько и Юрия Филиппова. В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям "Создание преступного сообщества", "Участие в преступном сообществе", "Покушение на сбыт и сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии правоохранителей, в июне 2013 г. 24-летний Николай Безгинов вместе с человеком, личность которого следствие не установило, создали в Самаре преступную организацию из пяти обособленных подразделений. Они же вовлекли в деятельность сообщества еще восемь граждан, о которых знают правоохранители, а также других людей, личности которых следствие также не смогло установить.
Помимо этого, организаторы наладили сбыт наркотиков через интернет-магазин. Запрещенные вещества передавали покупателям через закладки, а оплата производилась с помощью QIWI-кошельков.
Общая масса изъятого героина, приготовленного к продаже или уже распространенного участниками сообщества, составила более 700 г.
Чтобы легализовать полученные доходы, родной брат руководителя преступной организации Даниил проводил операции по отмыванию денег. Он переводил средства с одного электронного кошелька на другой, а затем на свои счета и счета других лиц. В результате он легализовал свыше 278 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.