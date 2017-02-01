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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить девять человек, обвиняемых в сбыте героина на 278 млн рублей

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Николая Безгинова, Андрея Шишкина, Алексея Морозова, Алексея Девятова, Владимира Желейко, Максима Большакова, Даниила Безгинова, Станислава Бутько и Юрия Филиппова. В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям "Создание преступного сообщества", "Участие в преступном сообществе", "Покушение на сбыт и сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в июне 2013 г. 24-летний Николай Безгинов вместе с человеком, личность которого следствие не установило, создали в Самаре преступную организацию из пяти обособленных подразделений. Они же вовлекли в деятельность сообщества еще восемь граждан, о которых знают правоохранители, а также других людей, личности которых следствие также не смогло установить.

Помимо этого, организаторы наладили сбыт наркотиков через интернет-магазин. Запрещенные вещества передавали покупателям через закладки, а оплата производилась с помощью QIWI-кошельков.
Общая масса изъятого героина, приготовленного к продаже или уже распространенного участниками сообщества, составила более 700 г.

Чтобы легализовать полученные доходы, родной брат руководителя преступной организации Даниил проводил операции по отмыванию денег. Он переводил средства с одного электронного кошелька на другой, а затем на свои счета и счета других лиц. В результате он легализовал свыше 278 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

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Валентин Иванов 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

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