Директор "РЭСКО-Волга" подозревается в хищении 94 млн руб. из федеральной оборонной программы

Фигурантом по уголовному делу о хищении 94 млн руб. самарской фирмой "РЭСКО-Волга" при реконструкции саратовского АО "9-й Центральный автомобильный ремонтный завод" (АО "9 ЦАРЗ") стал гендиректор компании-подрядчика Сергей Мунин, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, по версии следствия, в июле 2014 г. в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы" между "9 Центральный автомобильный ремонтный завод", собственником которого является Министерство обороны РФ, и ООО "РЭСКО-Волга" был заключен договор подряда на строительство нового корпуса завода на сумму 127 млн рублей.

В качестве аванса на счет "РЭСКО-Волга" было перечислено от ОАО "Спецремонт", по агентскому договору представлявшего интересы "9 Центрального автомобильного ремонтного завода", более 100 млн рублей.

Но, как выяснилось, в ноябре 2014 г. на эти средства был приобретен станок Chiron RUS FZ 15, а также не предусмотренные проектом оборудование и инструменты к нему общей стоимостью 20 млн рублей. Затем оборудование было передано сторонней организации в уплату долга.

"РЭСКО-Волга", получив средства, но не исполнив работы, стало банкротиться. Представители АО "9 ЦАРЗ", столкнувшись с угрозой утратить бюджетные средства совсем, обратились в правоохранительные органы.

Летом 2016 г. по заявлению АО "9 ЦАРЗ" и по инициативе прокуратуры Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое касалось ряда фактов, свидетельствовавших о выводе средств из "РЭСКО-Волга" в сторону третьих лиц. Расследованием этого уголовного дела сейчас занимается СУ УМВД РФ по городу Самаре.

Как пишет "Самарское обозрение", в конце января 2017 г. следственный орган определился с фигурантом — им стал гендиректор ООО "РЭСКО-Волга" Сергей Мунин — и точной суммой ущерба (93,945 млн руб.).

В версии следствия, в период с июля по ноябрь 2014 г. фигурант, "преследуя корыстную цель", "используя свое служебное положение", подписал договор №3/14/127, "заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по данному договору и спецификации к нему".

По данным издания, в рамках расследования дела проведена строительно-техническая экспертиза №13-2063 от 21 декабря 2016 г., заключение которой оценило фактически выполненные ООО "РЭСКО-Волга" работы в 8,422 млн рублей. 27 января 2017 г. Мунину предъявлено обвинение в мошенничестве, с него взята подписка о невыезде. В случае доведения дела до суда и приговора бизнесмену угрожает до 10 лет колонии.