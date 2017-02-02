Директор "РЭСКО-Волга" подозревается в хищении 94 млн руб. из федеральной оборонной программы

Фигурантом по уголовному делу о хищении 94 млн руб. самарской фирмой "РЭСКО-Волга" при реконструкции саратовского АО "9-й Центральный автомобильный ремонтный завод" (АО "9 ЦАРЗ") стал гендиректор компании-подрядчика Сергей Мунин, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, по версии следствия, в июле 2014 г. в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы" между "9 Центральный автомобильный ремонтный завод", собственником которого является Министерство обороны РФ, и ООО "РЭСКО-Волга" был заключен договор подряда на строительство нового корпуса завода на сумму 127 млн рублей.
В качестве аванса на счет "РЭСКО-Волга" было перечислено от ОАО "Спецремонт", по агентскому договору представлявшего интересы "9 Центрального автомобильного ремонтного завода", более 100 млн рублей.
Но, как выяснилось, в ноябре 2014 г. на эти средства был приобретен станок Chiron RUS FZ 15, а также не предусмотренные проектом оборудование и инструменты к нему общей стоимостью 20 млн рублей. Затем оборудование было передано сторонней организации в уплату долга.
"РЭСКО-Волга", получив средства, но не исполнив работы, стало банкротиться. Представители АО "9 ЦАРЗ", столкнувшись с угрозой утратить бюджетные средства совсем, обратились в правоохранительные органы.
Летом 2016 г. по заявлению АО "9 ЦАРЗ" и по инициативе прокуратуры Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое касалось ряда фактов, свидетельствовавших о выводе средств из "РЭСКО-Волга" в сторону третьих лиц. Расследованием этого уголовного дела сейчас занимается СУ УМВД РФ по городу Самаре.
Как пишет "Самарское обозрение", в конце января 2017 г. следственный орган определился с фигурантом — им стал гендиректор ООО "РЭСКО-Волга" Сергей Мунин — и точной суммой ущерба (93,945 млн руб.).
В версии следствия, в период с июля по ноябрь 2014 г. фигурант, "преследуя корыстную цель", "используя свое служебное положение", подписал договор №3/14/127, "заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по данному договору и спецификации к нему".
По данным издания, в рамках расследования дела проведена строительно-техническая экспертиза №13-2063 от 21 декабря 2016 г., заключение которой оценило фактически выполненные ООО "РЭСКО-Волга" работы в 8,422 млн рублей. 27 января 2017 г. Мунину предъявлено обвинение в мошенничестве, с него взята подписка о невыезде. В случае доведения дела до суда и приговора бизнесмену угрожает до 10 лет колонии.
Последние комментарии
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.