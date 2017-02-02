При пожаре в квартире в Тольятти пострадали мужчина и женщина

В среду, 1 февраля, в 9:53 на ЕДДС Тольятти поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Автостроителей в Автозаводском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
В квартире горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В их тушении участвовали 14 человек, применялось пять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 10:02.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время пожара пострадали 36-летняя женщина и 35-летний мужчина.
По предварительным данным оперативных служб, пострадавшие получили ожоги, в связи с чем были доставлены врачами "скорой помощи" в тольяттинский ожоговый центр.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора