При пожаре в квартире в Тольятти пострадали мужчина и женщина

В среду, 1 февраля, в 9:53 на ЕДДС Тольятти поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Автостроителей в Автозаводском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире горели домашние вещи на площади 10 кв. м. В их тушении участвовали 14 человек, применялось пять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 10:02.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время пожара пострадали 36-летняя женщина и 35-летний мужчина.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавшие получили ожоги, в связи с чем были доставлены врачами "скорой помощи" в тольяттинский ожоговый центр.