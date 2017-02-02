Самарский "Технопроект" оштрафовали за незаконное вознаграждение чиновника в Оренбургской области

Прокуратура Переволоцкого района Оренбургской области по итогам проверки исполнения антикоррупционного законодательства возбудила в отношении самарского ООО "Технопроект" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что Технопроект осуществлял на территории Оренбургской области проектирование и строительство объектов капитального строительства для сбора и утилизации попутного нефтяного газа. Будучи заинтересованным в скорейшем получении постановления администрации Переволоцкого района об утверждении проекта планировки объектов, в июне 2015 г. исполнительный директор фирмы Александр Варламов договорился с главой района Вадимом Виноградовым о положительном решении указанного вопроса за вознаграждение в 100 тыс. руб., что признается взяткой в значительном размере. В итоге за заведомо незаконные действия через посредника чиновник получил 80 тыс. рублей.

За указанное коррупционное правонарушение мировой судья судебного участка №2 Переволоцкого района оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. рублей.

Постановление судьи в законную силу не вступило.