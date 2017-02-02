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Происшествия

Самарский "Технопроект" оштрафовали за незаконное вознаграждение чиновника в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Переволоцкого района Оренбургской области по итогам проверки исполнения антикоррупционного законодательства возбудила в отношении самарского ООО "Технопроект" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что Технопроект осуществлял на территории Оренбургской области проектирование и строительство объектов капитального строительства для сбора и утилизации попутного нефтяного газа. Будучи заинтересованным в скорейшем получении постановления администрации Переволоцкого района об утверждении проекта планировки объектов, в июне 2015 г. исполнительный директор фирмы Александр Варламов договорился с главой района Вадимом Виноградовым о положительном решении указанного вопроса за вознаграждение в 100 тыс. руб., что признается взяткой в значительном размере. В итоге за заведомо незаконные действия через посредника чиновник получил 80 тыс. рублей.

За указанное коррупционное правонарушение мировой судья судебного участка №2 Переволоцкого района оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. рублей.

Постановление судьи в законную силу не вступило.

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Последние комментарии

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

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Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

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А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

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