Самарский "Технопроект" оштрафовали за незаконное вознаграждение чиновника в Оренбургской области

Прокуратура Переволоцкого района Оренбургской области по итогам проверки исполнения антикоррупционного законодательства возбудила в отношении самарского ООО "Технопроект" административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что Технопроект осуществлял на территории Оренбургской области проектирование и строительство объектов капитального строительства для сбора и утилизации попутного нефтяного газа. Будучи заинтересованным в скорейшем получении постановления администрации Переволоцкого района об утверждении проекта планировки объектов, в июне 2015 г. исполнительный директор фирмы Александр Варламов договорился с главой района Вадимом Виноградовым о положительном решении указанного вопроса за вознаграждение в 100 тыс. руб., что признается взяткой в значительном размере. В итоге за заведомо незаконные действия через посредника чиновник получил 80 тыс. рублей.
За указанное коррупционное правонарушение мировой судья судебного участка №2 Переволоцкого района оштрафовал юридическое лицо на 500 тыс. рублей.
Постановление судьи в законную силу не вступило.
Последние комментарии
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги