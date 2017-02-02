СКС планирует отключить офис МП "Универсалбыт" от услуг водоснабжения и водоотведения за долги

Долг МП Самары "Универсалбыт" за предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения превысил 450 тыс. руб., сообщила пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы".

Руководитель МП "Универсалбыт" был вызван на заседание дебиторской комиссии в СКС, но проигнорировал требования, прислав рядового исполнителя, который обещал "все передать руководству", уточняется в релизе.

Если в ближайшие дни со стороны МП не будут предприняты реальные действия по погашению задолженности, то СКС передаст подготовленный пакет документов в суд и рассмотрит возможность отключения офиса от услуг водоснабжения и водоотведения.

По данным СКС, сегодня в списке должников компании находятся 14 муниципальных предприятий Самары.