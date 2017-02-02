СКС планирует отключить офис МП "Универсалбыт" от услуг водоснабжения и водоотведения за долги

Долг МП Самары "Универсалбыт" за предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения превысил 450 тыс. руб., сообщила пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы".
Руководитель МП "Универсалбыт" был вызван на заседание дебиторской комиссии в СКС, но проигнорировал требования, прислав рядового исполнителя, который обещал "все передать руководству", уточняется в релизе.
Если в ближайшие дни со стороны МП не будут предприняты реальные действия по погашению задолженности, то СКС передаст подготовленный пакет документов в суд и рассмотрит возможность отключения офиса от услуг водоснабжения и водоотведения.
По данным СКС, сегодня в списке должников компании находятся 14 муниципальных предприятий Самары.
Последние комментарии
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер