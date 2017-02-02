В самарской аптеке "Тропикамид" продавали без рецепта

Прокуратура Промышленного района Самары во время проверки аптечных сетей уличила одну из организаций в нарушениях правил торговли "Тропикамидом".

Эти глазные капли долгое время были излюбленным "лекарством" наркоманов — в нем разводили героин и дезоморфин для усиления эффекта. Однако в итоге наркоманы получали тяжелейшие увечья из-за многочисленных побочных действий, наступавших от такого приема препарата.

Запретить "Тропикамид" было нельзя — формально это не наркотик, но его продажу сделали рецептурной. Через некоторое время удалось добиться снижения уровня продаж, как и уменьшения в целом наркоманов, сидящих на дезоморфине.

Однако совсем проблему решить не удалось, часть "постоянных покупателей", видимо, осталась.

Во время проверки в аптеке "Генезис" на ул. Ставропольской надзорное ведомство обнаружило нарушения.

"Там не было специального журнала, где должны фиксировать продажи лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, а глазные капли "Тропикамид" продавали без рецепта", — рассказали в прокуратуре Промышленного района.

Ведомство внесло представление на имя директора ООО "Генезис" Ирины Голинко, после чего специальный журнал в аптеке появился. А за нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли кого-то из числа сотрудников.