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Общество

В самарской аптеке "Тропикамид" продавали без рецепта

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары во время проверки аптечных сетей уличила одну из организаций в нарушениях правил торговли "Тропикамидом".

Эти глазные капли долгое время были излюбленным "лекарством" наркоманов — в нем разводили героин и дезоморфин для усиления эффекта. Однако в итоге наркоманы получали тяжелейшие увечья из-за многочисленных побочных действий, наступавших от такого приема препарата.

Запретить "Тропикамид" было нельзя — формально это не наркотик, но его продажу сделали рецептурной. Через некоторое время удалось добиться снижения уровня продаж, как и уменьшения в целом наркоманов, сидящих на дезоморфине.

Однако совсем проблему решить не удалось, часть "постоянных покупателей", видимо, осталась.
Во время проверки в аптеке "Генезис" на ул. Ставропольской надзорное ведомство обнаружило нарушения.

"Там не было специального журнала, где должны фиксировать продажи лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, а глазные капли "Тропикамид" продавали без рецепта", — рассказали в прокуратуре Промышленного района.

Ведомство внесло представление на имя директора ООО "Генезис" Ирины Голинко, после чего специальный журнал в аптеке появился. А за нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли кого-то из числа сотрудников.

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Юрий Бондарев 29 января 2017 10:54 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.

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