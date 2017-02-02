В самарской аптеке "Тропикамид" продавали без рецепта

Прокуратура Промышленного района Самары во время проверки аптечных сетей уличила одну из организаций в нарушениях правил торговли "Тропикамидом".
Эти глазные капли долгое время были излюбленным "лекарством" наркоманов — в нем разводили героин и дезоморфин для усиления эффекта. Однако в итоге наркоманы получали тяжелейшие увечья из-за многочисленных побочных действий, наступавших от такого приема препарата.
Запретить "Тропикамид" было нельзя — формально это не наркотик, но его продажу сделали рецептурной. Через некоторое время удалось добиться снижения уровня продаж, как и уменьшения в целом наркоманов, сидящих на дезоморфине.
Однако совсем проблему решить не удалось, часть "постоянных покупателей", видимо, осталась.
Во время проверки в аптеке "Генезис" на ул. Ставропольской надзорное ведомство обнаружило нарушения.
"Там не было специального журнала, где должны фиксировать продажи лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, а глазные капли "Тропикамид" продавали без рецепта", — рассказали в прокуратуре Промышленного района.
Ведомство внесло представление на имя директора ООО "Генезис" Ирины Голинко, после чего специальный журнал в аптеке появился. А за нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли кого-то из числа сотрудников.
Последние комментарии
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.