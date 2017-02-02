Дотации районам Самарской области будут зависеть от борьбы с нелегальной продажей алкоголя

Дотации муниципальным районам Самарской области будут зависеть в том числе от показателей легальной продажи алкоголя - этот критерий добавят к списку факторов, влияющих на распределение региональных субсидий.
Такое постановление готовит региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Как рассказал замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов, мера эта вынужденная - размах нелегальной торговли спиртными напитками в регионе сегодня принимает внушительные размеры.
"По данным официальной единой информационной системы учета производства и потребления алкоголя в РФ - ЕГАИС, в Самарской области уровень потребления алкоголя на человека составляет 7,6 литра в год, в то время как по ПФО эти цифры составляют 9,2 литра. По этому показателю мы занимаем 12-е место в Приволжском федеральном округе - меньше, чем у нас, официально продается алкоголя только в Оренбургской и Саратовской областях", - рассказал он.
Тем не менее эти показатели не значат, что самарцы употребляют меньше алкоголя, чем жители соседних регионов. Цифры свидетельствуют лишь о том, что в Самарской области (как, кстати, и в Оренбурге, и в Саратове) очень высок уровень нелегальной продажи алкоголя, тайком ввезенного из соседнего Казахстана.
"Мы проанализировали данные по сельским районам, оказалось, что в 12 муниципальных образованиях уровень официального потребления алкоголя - меньше 2 литров на человека в год. Вы этому верите? Это такие районы, как Сергиевский, Хворостянский, Борский, Богатовский, Кинельский, Волжский, Кинель-Черкасский и другие, все они имеют либо границу с Казахстаном, Саратовской и Оренбургской областями, либо прямое транспортное сообщение с этими территориями", - пояснил Михаил Жданов.
С 1 января 2017 г. изменился порядок распределения доходов от акцизов между регионами. Если раньше объем акцизов, остающийся в регионе, зависел только от производства алкоголя на территории области, то теперь эта доля зависит еще и от официального потребления: чем больше в ЕГАИС будет зафиксировано продажи спиртного в той или иной области, тем больше средств от акцизов получит региональная казна.
Именно для того, чтобы стимулировать глав районов активнее бороться с нарушениями, минэкономразвития планирует включить уровень легальной продажи алкоголя в перечень факторов, которые будут учитываться при распределении региональных субсидий.
"Наша задача - повысить уровень официальной продажи алкоголя и вывести этот рынок из тени. Нелегальные спиртные напитки не только угрожают жизни и здоровью жителей области, которые их употребляют, но и наносят урон областному бюджету: это акцизы, это наши деньги, которые теряет казна и которые могли бы быть потрачены на развитие губернии, на строительство социальных и спортивных объектов, развитие инфраструктуры. Включиться в борьбу с незаконным оборотом алкоголя должны и главы городов и районов, и органы правопорядка", - подчеркнул первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?