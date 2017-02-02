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Муниципалитеты Экономическая политика

Дотации районам Самарской области будут зависеть от борьбы с нелегальной продажей алкоголя

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дотации муниципальным районам Самарской области будут зависеть в том числе от показателей легальной продажи алкоголя - этот критерий добавят к списку факторов, влияющих на распределение региональных субсидий.

Такое постановление готовит региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Как рассказал замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов, мера эта вынужденная - размах нелегальной торговли спиртными напитками в регионе сегодня принимает внушительные размеры.

"По данным официальной единой информационной системы учета производства и потребления алкоголя в РФ - ЕГАИС, в Самарской области уровень потребления алкоголя на человека составляет 7,6 литра в год, в то время как по ПФО эти цифры составляют 9,2 литра. По этому показателю мы занимаем 12-е место в Приволжском федеральном округе - меньше, чем у нас, официально продается алкоголя только в Оренбургской и Саратовской областях", - рассказал он.

Тем не менее эти показатели не значат, что самарцы употребляют меньше алкоголя, чем жители соседних регионов. Цифры свидетельствуют лишь о том, что в  Самарской области (как, кстати, и в Оренбурге, и в Саратове) очень высок уровень нелегальной продажи алкоголя, тайком ввезенного из соседнего Казахстана.

"Мы проанализировали данные по сельским районам, оказалось, что в 12 муниципальных образованиях уровень официального потребления алкоголя - меньше 2 литров на человека в год. Вы этому верите? Это такие районы, как Сергиевский, Хворостянский, Борский, Богатовский, Кинельский, Волжский, Кинель-Черкасский и другие, все они имеют либо границу с Казахстаном, Саратовской и Оренбургской областями, либо прямое транспортное сообщение с этими территориями", - пояснил Михаил Жданов.

С 1 января 2017 г. изменился порядок распределения доходов от акцизов между регионами. Если раньше объем акцизов, остающийся в регионе, зависел только от производства алкоголя на территории области, то теперь эта доля зависит еще и от официального потребления: чем больше в ЕГАИС будет зафиксировано продажи спиртного в той или иной области, тем больше средств от акцизов получит региональная казна.

Именно для того, чтобы стимулировать глав районов активнее бороться с нарушениями, минэкономразвития планирует включить уровень легальной продажи алкоголя в перечень факторов, которые будут учитываться при распределении региональных субсидий.

"Наша задача - повысить уровень официальной продажи алкоголя и вывести этот рынок из тени. Нелегальные спиртные напитки не только угрожают жизни и здоровью жителей области, которые их употребляют, но и наносят урон областному бюджету: это акцизы, это наши деньги, которые теряет казна и которые могли бы быть потрачены на развитие губернии, на строительство социальных и спортивных объектов, развитие инфраструктуры. Включиться в борьбу с незаконным оборотом алкоголя должны и главы городов и районов, и органы правопорядка", - подчеркнул первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

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