"Ладья" обыграла "Омских Ястребов" - 4:3

В четверг, 2 февраля, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" провела повторную встречу с "Омскими Ястребами".
Тольяттинцы начали игру с явным желанием расквитаться за поражение: уже на четвертой минуте Ринат Юмангулов открыл счет, а спустя тридцать секунд Евгений Грошев увеличил преимущество. Хозяева до конца первого периода отыграли одну шайбу - 1:2.
Во втором отрезке "Ястребы" сравнялись и вышли вперед - 3:2.
В третьем периоде Алексей Рябоконов сравнял счет, а Евгений Грошев забросил свою вторую шайбу, обеспечив победу "Ладье" - 4:3, сообщает официальный сайт лиги.
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